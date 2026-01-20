Румыния может увеличить количество войск на границе с Украиной: в чем причина

Из-за роста уровня угрозы Румыния дополнительно усиливает военное присутствие в районе Дуная, который граничит с Украиной. Это связано с угрозой от российских дронов, которые могут создавать опасность для близлежащих населенных пунктов.

Об этом заявил министр обороны Румынии Раду Мируця в интервью телеканалу Digi24. В то же время министр подчеркнул, что "этот риск остается низким".

Что известно

По его словам, румынская армия постепенно наращивает систему противовоздушной обороны у границы с Украиной, разворачивая зенитные подразделения, оснащенные самоходными зенитками GEPARD с операторами, способных обнаруживать и поражать воздушные цели.

"Мы усиливаем группировку в регионе – как личным составом, так и техникой. Перемещаем имеющиеся средства туда, где стратегический анализ показывает рост риска, и размещаем огневые подразделения так, чтобы защитить населенные зоны Румынии. Один риск – когда дрон прорывается и взрывается в камышах дельты, другой – когда он падает посреди села. Мы стараемся сделать так, чтобы более вероятны были первые сценарии, а не вторые", – сказал Мируця.

Чиновник также признал, что, несмотря на все меры, полностью исключить появление дронов в населенных пунктах невозможно.

Последний инцидент произошел в конце прошлой недели, когда поступило сообщение о падении российского дрона во дворе дома в уезде Вранча, что в 200 км от украинской границы. В доме никто не проживал, а женщина приезжает туда раз в неделю для уборки.

По данным армии, этот дрон не был зафиксирован радарами, поэтому время его падения пока неизвестно.

Напомним, ранее в центральной Румынии обнаружили дрон с парашютом, который застрял среди деревьев. Инцидент произошел вблизи коммуны Лерешт в уезде Арджеш.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре прошлого года власти Румынии эвакуировали жителей сел возле Дуная после того, как в районе Измаила вспыхнуло судно с 4000 тоннами сжиженного нефтяного газа. Причиной возгорания стал удар российского дрона.