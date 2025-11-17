Ночная дроновая атака РФ задела Румынию: из двух сел возле Дуная из-за пожара эвакуируют людей

Власти Румынии эвакуируют жителей сел возле Дуная после того, как в районе Измаила вспыхнуло судно с 4000 тоннами сжиженного нефтяного газа. Причиной возгорания стал удар российского дрона.

Об этом сообщает местное издание Adevarul.ro. Отмечается, что эвакуация из пятикилометровой зоны временная и касается не только людей, но и домашних животных.

После ночной атаки российских дронов в районе Измаила (Одесская область) вспыхнул корабль, перевозивший 4000 тонн сжиженного нефтяного газа. Охваченный огнем танкер стоит напротив Плауру (Румыния) через Дунай. Из-за угрозы взрыва в понедельник, 17 ноября румынские власти приняли решение об эвакуации людей и животных из сел Плауру и Чаталкьой.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел Румынии Раед Арафат сообщил, что возможный взрыв может охватить радиус 4,5– 5 километров. Он отметил, что граждане, которые отказываются от эвакуации, должны подписать документ о личной ответственности.

Мэр коммуны Чаталкьой Тудор Чернага заявил, что представители местной власти поквартирно обходят жителей, чтобы убедить людей покинуть район. Он подтвердил, что в случае необходимости граждан могут вывезти из опасных районов принудительно. По его словам, жители осознают опасность и соглашаются временно оставить дома.

Отдельное решение об эвакуации Чаталкьой приняли на внеочередном заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям уезда Тулча. Для координации действий создали оперативную группу. Людей перевозят микроавтобусами и специальным транспортом Пожарной службы Тулчи.

Эвакуированным жителям мэрия Тулчи предоставит временное жилье.

Ранее OBOZ.UA сообщал, российские войска в ночь на 17 ноября атаковали ударными дронами Одесскую область. Под вражескими ударами оказалась энергетическая и портовая инфраструктура, в частности, в Измаиле. Известно, что удары враг нанес, в частности, по энергетическому объекту ДТЭК.