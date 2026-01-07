Рубио озвучил трехэтапный план США по Венесуэле: что он предусматривает

Соединенные Штаты Америки имеют план относительно будущего Венесуэлы. Этот план можно разделить на три основных этапа – стабилизацию страны, восстановление экономики и "переходный период".

Это рассказал государственный секретарь США Марко Рубио. Он отметил, что в окружении американского президента "не хотят, чтобы это переросло в хаос".

Прежде всего – нефть

По словам госсекретаря США, первым этапом станет стабилизация, в рамках которой США планируют изъять "от 30 до 50 миллионов баррелей" венесуэльской нефти, продать их на мировом рынке по рыночным ценам и контролировать распределение полученных средств.

"Частью этой стабилизации и причиной, почему мы понимаем и считаем, что имеем самые сильные возможные рычаги влияния, является наша блокада. Как вы видели, сегодня было захвачено еще два корабля. Мы сейчас в разгаре и фактически собираемся выполнить соглашение о заборе всей нефти. У них есть нефть, которая застряла в Венесуэле, они не могут ее вывезти из-за нашей блокады, и потому, что это санкционировано", – объяснил Рубио.

Второй этап

Второй этап, по словам Рубио, будет сосредоточен на "восстановлении страны" и предусматривать обеспечение доступа США и других стран к венесуэльским рынкам.

Эта фаза предусматривает обеспечение равного доступа американским, западным и другим компаниям к венесуэльскому рынку. Одновременно планируется начать процесс национального примирения в Венесуэле, чтобы оппозиционные силы могли получить амнистию, быть освобожденными из тюрем или вернуться в страну для восстановления гражданского общества.

Политическое переосмысление ситуации

К сожалению, Рубио не объяснил, что означает третий этап, который предусматривает "переходный период". По словам госсекретаря США, во время этой фазы американского плана по Венесуэле, планируется дальнейшее "политическое переосмысление ситуации" в стране.

Конкретные детали этого этапа американец не раскрыл.

Что предшествовало

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ранее заявила о готовности страны к сотрудничеству с Соединенными Штатами. Заявление прозвучало на фоне недавних военных действий США и стало заметным изменением риторики официального Каракаса. По словам Родригес, Венесуэла стремится к"сбалансированным и уважительным международным отношениям" с США и регионом в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, американская операция в Венесуэле якобы была законной правоохранительной акцией против диктатора Николаса Мадуро и его сообщницы Силии Флорес, обвиняемых в США в тяжких преступлениях. Соединенные Штаты не ведут войну против Венесуэлы и не оккупируют ее – по крайней мере, именно такими словами представители США проясняли свои действия в Организации Объединенных Наций.

