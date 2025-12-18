Россия устроила не менее 145 диверсий в Европе с начала полномасштабного вторжения в Украину – АР

Российские спецслужбы организовали по меньшей мере 145 диверсий по всей Европе. Данные охватывают временной промежуток с начала войны в Украине.

Видео дня

Об этом сообщает Associated Press. Журналисты ссылаются на результаты опроса чиновников 13 стран ЕС и НАТО.

Что известно

Как сообщается, последняя диверсия, за которой, вероятно, стоит Кремль, произошла в Польше – 16 ноября там взорвали участок железнодорожного пути, по которому ездят пассажирские поезда.

До сих пор большинство диверсий привели к минимальным убыткам, однако, каждый акт, начиная от вандализма до кибератак и поджогов складов – "поглощает ценные ресурсы спецслужб", говорят собеседники агентства. По словам главы одной из европейских разведок, расследование вмешательства Москвы теперь отнимают у нее столько же времени, как и терроризм.

В то же время организация таких атак"почти ничего не стоит для России", отмечают опрошенные журналистами чиновники.

Отмечается, что диверсии в Европе на время прекратились в конце 2024 – начале 2025 года, рассказали источники агентства, предполагая, что Москва в это время хотела заручиться поддержкой нового президента США Дональда Трампа. Однако с того времени гибридные атаки возобновились.

Напомним, ранее европейские спецслужбы узнали, что российские диверсанты готовили подрывы грузовых самолетов, которые летели в США. Операция стала частью более широкой гибридной кампании, которую Москва разворачивает в Европе, усиливая эскалацию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Россия тестировала возможность организации терактов на борту пассажирских самолетов, которые совершали рейсы из Европы в США и Канаду. Были обнаружены зажигательные устройства и задержаны подозреваемые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!