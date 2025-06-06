ЧВК 'Вагнер' объявила о выходе из Мали и возвращении в Россию: что происходит

Частная военная компания "Вагнер" объявила о выходе своих бойцов из Республики Мали (Западная Африка). Соответствующее решение связано с тем что наемники выполнили свою основную миссию в регионе – борьбу с терроризмом.

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Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал ссылаясь на пресс-службу ЧВК "Вагнер". Там отметили, что вагнеровцы с народом Мали противостояли преступникам более 3 лет.

"3,5 года оркестранты бок о бок с народом Мали сражались против терроризма. Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, которые годами терроризировали мирное население. Помогли местным патриотам создать сильную и дисциплинированную армию, способную защитить свою землю", – говорится в сообщении.

В частности, в российской ЧВК подчеркнули: все региональные столицы вернулись под контроль законной власти, что и было для них ключевой задачей.

"Миссия завершена. ЧВК "Вагнер" возвращается домой", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что наемники ЧВК "Вагнера" находятся в Мали как минимум с конца 2021 года как часть кремлевской стратегии расширения влияния на африканском континенте. Кроме Мали, они поддерживают режим в Центральноафриканской Республике, Нигере и Буркина-Фасо, стремясь установить контроль над ценным сырьем и уменьшить присутствие западных государств, в частности Франции.

Инструкторы "Вагнера" проводят военную подготовку национальных армий и помогают удержать у власти авторитарные режимы, наращивая российское военно-политическое влияние в регионе.

Напомним, в Британии перед судом предстали шесть человек, которых обвиняют в диверсии в Лондоне по заказу российской ЧВК "Вагнера". Прокуроры имеют доказательства, что злоумышленники подожгли склад, который занимался поставками товаров для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта стало известно, что в Белгородской области РФ был ликвидирован российский неонацист и военный преступник Иван Демидов. Оккупант был членом 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола" и воевал против Украины еще с 2014 года.

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