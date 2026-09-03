"Россия стремится запугать нас": в Дании заявили о подготовке Кремлем диверсий против оборонной промышленности

В Дании заявили, что Россия может готовить диверсии против оборонной промышленности страны. Копенгаген заявил, что оборонные концерны и компании проинформированы о вероятной угрозе.

Видео дня

Об этом заявил глава контрразведки Датской службы безопасности и разведки (РЕТ) Эмиль Грешольм. Его слова приводят dpa и датский телеканал TV2.

Россия готовит провокацию против Дании

Глава силового ведомства заявил, что датские полицейские округа постоянно обновляют картину угроз, и что PET начало сотрудничать со Службой оборонной разведки и Датским агентством общественной безопасности.

"Мы уже давно очень внимательно следим за деятельностью российских разведывательных служб на датской территории. Главная цель – остановить конкретные поставки для обороны Украины. В то же время Россия стремится запугать нас, чтобы мы перестали поддерживать Украину и расширять собственные оборонные возможности", – говорится в сообщении.

Отдельные компании и отраслевые организации постоянно информируются о ситуации с угрозами. В частности, Грешольм допустил вероятность поджогов и призвал предприятия ОПК усилить меры безопасности.

"Принципиально важно, чтобы оборонная промышленность широко принимала необходимые меры безопасности, чтобы иметь возможность защитить себя. Выбор целей и подготовка настолько конкретны, что мы считаем необходимым публично заявить: эту угрозу следует воспринимать всерьез", – сказал он, добавив, что для этого Москва пытается вербовать "обычных датчан" для реализации своих планов, часто вводя их в заблуждение относительно работы на российские спецслужбы.

Напомним, немецкие следователи обнаружили шесть самодельных пусковых устройств в поле возле подстанции в городе Бергхайм недалеко от Кельна. Находку обнаружили после инцидента на энергетическом объекте, в результате которого временно приостановили работу пять блоков угольных электростанций общей мощностью 4200 мегаватт. Правоохранители расследуют дело по подозрению в антиконституционной диверсии и нарушении работы объектов общественной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии на электроподстанции в Турно-Прейлаке в Южном Бранденбурге обнаружили устройства со взрывчаткой. Один энергоблок мощностью 500 МВт прекратил работу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!