В Германии недалеко от крупного города в поле обнаружили пусковые устройства: подозревают "антиконституционный саботаж"

Немецкие следователи обнаружили шесть самодельных взрывных устройств в поле недалеко от подстанции в городе Бергхайм, расположенном неподалеку от Кельна. Находку обнаружили после инцидента на энергетическом объекте, в результате которого временно приостановили работу пять блоков угольных электростанций общей мощностью 4 200 мегаватт. Правоохранительные органы расследуют дело по подозрению в антиконституционной диверсии и нарушении работы объектов общественной инфраструктуры.

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Об этом сообщило издание Die Zeit. Это уже третья диверсия в Германии за последние сутки.

Устройства могли использоваться для обесточивания сети

По данным следствия, шесть взрывных устройств нашли в кукурузном поле после попытки диверсии на подстанции в Бергхайме.

Руководитель криминальной полиции Михаэль Эссер сообщил, что речь идет о пиротехнических средствах, которые, вероятно, были предназначены для запуска проволоки над линиями электропередачи. Такой метод используют для умышленного вызова короткого замыкания и обесточивания сети.

Старший прокурор Ульрих Бремер назвал найденные конструкции "очень весомым признаком" того, что речь идет об умышленном преступлении.

По его словам, следователи в настоящее время рассматривают все возможные версии. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Ройль не исключил ни возможной диверсии со стороны иностранного государства, ни причастности левых экстремистов.

Территорию вокруг энергетического объекта после инцидента оцепили для проведения следственных действий и сбора доказательств.

Из-за инцидента временно остановлены пять энергоблоков

Энергетическая компания RWE сообщила о сбое на подстанции в Бергхайме.

В результате инцидента пять блоков угольных электростанций в Рейнском регионе общей мощностью 4 200 мегаватт временно прекратили работу.

Сходство между инцидентами в Кельне и Бранденбурге

Следователи также изучают связь между инцидентами в Кельне и Бранденбурге, где накануне аналогичным образом были обнаружены взрывчатые вещества возле линии электропередачи на подстанции в Турнов-Прейлаку.

По словам представителей криминальной полиции, в обоих случаях наблюдаются схожие признаки, в частности использование пиротехнических средств.

Обнаруженные в поле пусковые устройства также проверят на наличие ДНК-следов.

Отметим, что это уже третья диверсия в Германии за последние сутки. Помимо коротких замыканий на подстанциях в Бранденбурге и Кельне, еще один инцидент произошел рано утром 2 сентября в баварском городе Аусбург, где на вокзале взорвалось неизвестное устройство, а позже нашли еще одно. В результате взрыва два человека получили травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии на электроподстанции в Турно-Прейлаке в Южном Бранденбурге обнаружили устройства со взрывчаткой. Один энергоблок мощностью 500 МВт прекратил работу.

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