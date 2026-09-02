В Германии недалеко от крупного города в поле обнаружили пусковые устройства: подозревают "антиконституционный саботаж"
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Немецкие следователи обнаружили шесть самодельных взрывных устройств в поле недалеко от подстанции в городе Бергхайм, расположенном неподалеку от Кельна. Находку обнаружили после инцидента на энергетическом объекте, в результате которого временно приостановили работу пять блоков угольных электростанций общей мощностью 4 200 мегаватт. Правоохранительные органы расследуют дело по подозрению в антиконституционной диверсии и нарушении работы объектов общественной инфраструктуры.
Об этом сообщило издание Die Zeit. Это уже третья диверсия в Германии за последние сутки.
Устройства могли использоваться для обесточивания сети
По данным следствия, шесть взрывных устройств нашли в кукурузном поле после попытки диверсии на подстанции в Бергхайме.
Руководитель криминальной полиции Михаэль Эссер сообщил, что речь идет о пиротехнических средствах, которые, вероятно, были предназначены для запуска проволоки над линиями электропередачи. Такой метод используют для умышленного вызова короткого замыкания и обесточивания сети.
Старший прокурор Ульрих Бремер назвал найденные конструкции "очень весомым признаком" того, что речь идет об умышленном преступлении.
По его словам, следователи в настоящее время рассматривают все возможные версии. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Ройль не исключил ни возможной диверсии со стороны иностранного государства, ни причастности левых экстремистов.
Территорию вокруг энергетического объекта после инцидента оцепили для проведения следственных действий и сбора доказательств.
Из-за инцидента временно остановлены пять энергоблоков
Энергетическая компания RWE сообщила о сбое на подстанции в Бергхайме.
В результате инцидента пять блоков угольных электростанций в Рейнском регионе общей мощностью 4 200 мегаватт временно прекратили работу.
Сходство между инцидентами в Кельне и Бранденбурге
Следователи также изучают связь между инцидентами в Кельне и Бранденбурге, где накануне аналогичным образом были обнаружены взрывчатые вещества возле линии электропередачи на подстанции в Турнов-Прейлаку.
По словам представителей криминальной полиции, в обоих случаях наблюдаются схожие признаки, в частности использование пиротехнических средств.
Обнаруженные в поле пусковые устройства также проверят на наличие ДНК-следов.
Отметим, что это уже третья диверсия в Германии за последние сутки. Помимо коротких замыканий на подстанциях в Бранденбурге и Кельне, еще один инцидент произошел рано утром 2 сентября в баварском городе Аусбург, где на вокзале взорвалось неизвестное устройство, а позже нашли еще одно. В результате взрыва два человека получили травмы.
Как сообщал OBOZ.UA, в Германии на электроподстанции в Турно-Прейлаке в Южном Бранденбурге обнаружили устройства со взрывчаткой. Один энергоблок мощностью 500 МВт прекратил работу.
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