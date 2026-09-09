"Теряют страх": лидеры США, Китая и России больше не поддерживают ядерное сдерживание — The Economist

США, Китай и Россия всё меньше учитывают риски, связанные с ядерным оружием. В то же время они расширяют и модернизируют свои ядерные арсеналы, а заключать новые соглашения по вооружениям не спешат.

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Об этом сообщает издание The Economist. В материале отмечается, что самые могущественные страны мира либо не хотят участвовать в новых переговорах, либо допускают, чтобы ранее заключенные соглашения теряли силу.

США меняют подход к ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп называет ядерную войну самой страшной катастрофой, но в то же время сомневается, что люди достаточно рациональны, чтобы концепция взаимного гарантированного уничтожения (MAD) могла работать.

Еще в 1990 году Трамп говорил, что ядерное оружие не будет применяться, поскольку все понимают масштабы возможных разрушений. Однако теперь, когда он является главнокомандующим, его отношение к ядерным рискам, по оценке The Economist, отличается поразительной несерьезностью.

США долгое время пытались не допустить появления новых государств, обладающих ядерным оружием. В то же время Вашингтон смирился с ядерным статусом Индии, Израиля и Пакистана, когда эти страны создали собственные арсеналы.

Позицию Трампа в отношении распространения ядерного оружия сложно назвать однозначной. Еще во время президентской кампании 2016 года он предполагал, что Японии, возможно, было бы лучше иметь собственный арсенал для сдерживания Северной Кореи, чем полагаться на помощь США.

Во время второго президентского срока Трамп пытается продавать ядерные технологии таким партнерам, как Саудовская Аравия и Южная Корея, с меньшими ограничениями и гарантиями, чем предусматривали предыдущие подобные соглашения.

В США президент пообещал создать систему перехвата "Золотой купол", которая должна защитить страну от ракетных ударов. Для ее полноценной работы, однако, необходимы радиолокационные станции в Канаде. Несмотря на это, Трамп неоднократно вступал в споры с Оттавой.

Китай отказывается от переговоров по ядерному оружию

Лидер Китая Си Цзиньпин, по оценке The Economist, категорически выступает против ядерной войны. Его позиция заметно отличается от взглядов Мао Цзэдуна, который в 1957 году приветствовал ядерный конфликт, способный уничтожить половину человечества. Он считал, что в таком случае империализм будет уничтожен, а весь мир станет социалистическим.

Сегодня Китай стремится к середине века стать настолько мощным, чтобы ни одно другое государство не могло или не осмеливалось ему противостоять. Мировая война противоречила бы этой цели и поставила бы под угрозу его подъем.

В то же время Пекин отвергает призывы США присоединиться к трехсторонним переговорам с Россией по контролю над ядерным вооружением. Китайские чиновники подчеркивают, что, несмотря на рост китайского арсенала, он остается значительно меньше запасов других великих держав.

The Economist также обращает внимание на политику Пекина в отношении Северной Кореи и Ирана. Вероятно, Китай не одобряет наличие у КНДР ядерных боеголовок и ракет, равно как и попытки Ирана создать ядерную бомбу. Однако по сравнению с ситуацией десятилетней давности Пекин гораздо менее готов поддерживать международные санкции или содействовать их выполнению, призванные сдерживать ядерные амбиции этих государств.

Россия делает ставку на ядерный шантаж

Наибольшие изменения, по мнению The Economist, касаются России. Владимир Путин не стремится к миру без ядерного оружия, а использует ядерные угрозы и балансирование на грани войны, чтобы запугивать других и добиваться особого отношения к своей стране.

Так он пытается убедить мир относиться к России как к сверхдержаве.

Как писал OBOZ.UA, президент Финляндии Александр Стубб считает Китай страной, которая не допустит применения Россией ядерного оружия. По его словам, такую позицию ему лично озвучил министр иностранных дел КНР Ван И.

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