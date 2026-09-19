Россия пытается повлиять на выборы в США с помощью ИИ – американская разведка

Россия пытается оказать влияние на выборы в США с помощью дезинформации и с использованием современных технологий. Российская сеть троллей начала активно распространять сообщения, дискредитирующие представителей Демократической партии США.

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Также фиксируются попытки влияния на американских избирателей со стороны Ирана и Китая. Об этом со ссылкой на данные разведки пишет The New York Times.

Россия вмешивается в избирательный процесс в США

Американские спецслужбы обеспокоены тем, как Москва может использовать цифровые инструменты для влияния на выборы в США.

Влиять на общественное мнение и распространять дезинформацию россияне пытались и раньше. И сейчас попытки повлиять на избирательный процесс в США снова отслеживаются.

Специалисты по отслеживанию российских дезинформационных кампаний в США и Европе фиксируют признаки российской активности.

Так, на прошлой неделе сеть, связанная с российскими троллями, запустила две волны видеороликов, созданных с помощью ИИ. Ролики появлялись в сетях X и BlueSky.

Эти видео содержали безосновательные обвинения в адрес демократов, баллотирующихся в Сенат. Интересно, что распространяемые сетью утверждения фактически дублировали те тезисы, которые для дискредитации политических оппонентов использовали президент США Дональд Трамп и Республиканская партия в целом.

Речь идет об обвинениях в коррупции, антисемитизме и защите прав геев и трансгендеров.

Эти видео содержали ложные или необоснованные утверждения. При этом они были оформлены так, чтобы создавалось впечатление, будто их создали известные новостные СМИ, в частности CNN, BBC и The New York Times.

Иран и Китай также пытаются влиять на американские выборы

К подобным инструментам прибегают в своих кампаниях по влиянию на ход выборов в США такие страны, как Иран и Китай.

Иран ещё во время президентских выборов в США в 2020 году пытался подорвать поддержку Трампа – и перед выборами в Конгресс в 2026 году он, очевидно, попытается повлиять на их результаты.

В августе корпорация Meta опубликовала отчет, в котором освещала небольшую сеть аккаунтов в Facebook и Instagram, происходящих из Ирана и сосредоточенных на политике США.

Контент сети , часть которого была сгенерирована с помощью искусственного интеллекта, содержал "антиреспубликанские взгляды".

В то же время Китай пока демонстрирует меньшую активность, чем Россия и Иран.

"В целом Китай действует более осторожно, чтобы избежать разоблачения, тогда как Россия и Иран, как говорят нынешние и бывшие чиновники США, менее обеспокоены тем, что их разоблачат", – говорится в статье NYT.

Американские чиновники опасаются, что развитие искусственного интеллекта сделает иностранное вмешательство более быстрым и дешевым. А вот масштабы и конкретные цели будущих операций будут зависеть от инструментов, которые используют иностранные государства.

Как рассказывал OBOZ.UA, известный журналист и публицист Виталий Портников объяснил, что будут означать результаты промежуточных выборов в США для Украины.

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