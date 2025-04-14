"Россия презирает человеческую жизнь и международное право": в МИД Австрии резко высказались об обстреле Сум

В Министерстве иностранных дел Австрии сделали резкое заявление по ракетному удару по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля. Россия еще раз показала полное пренебрежение человеческой жизнью и международным правом.

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Об этом сообщили на странице дипломатического ведомства в соцсети X. Австрийские представители выразили поддержку Украине и ее жителям.

"Сокрушительное нападение на мирных жителей в Сумах, когда они собрались на Вербное воскресенье, является еще одним болезненным напоминанием о полном пренебрежении России к человеческой жизни и международному праву. Наши сердца переживают за раненых и близких жертв. Австрия с Украиной!" – говорится в сообщении.

На сообщение МИД Австрии отреагировало украинское дипломатическое ведомство и поблагодарило за поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли удары по Сумам. По облцентру оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами с кассетными боезарядами для большего поражения.

В результате погибли 34 человека, среди них — двое детей. Ранения получили 117 человек. Жертвами российской атаки стали артистка театра Елена Когут, которая была настоящим профессионалом своего дела, и супруги Мартыненко с сыном, учеником шестого класса.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ужасающий удар РФ по городу Сумы. Он призвал не молчать о российских военных преступлениях, и они заслуживают только осуждения. На Россию нужно продолжать давить, чтобы закончить войну и обеспечить безопасность людям.

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