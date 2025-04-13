В Сумах в результате вражеского удара погибла целая семья: подробности и фото

В результате российского ракетного удара по Сумам в воскресенье, 11 апреля, погибла семья Мартыненко, проживавшая в Старом Селе. Среди жертв – супруги и их сын Максим, который учился в 6 классе местного лицея.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Старосельского лицея, где учился мальчик. Педагоги обнародовали трогательную корреспонденцию с глубокой грустью и состраданием. Они вспоминают Максима как доброго и искреннего ученика.

"С сочувствием в сердцах... Коллектив учителей, работников и учеников лицея глубоко унывает по поводу трагической гибели ученика 6 класса Максима Мартыненко и его родителей. Наши сердца разбиты сегодняшним известием", – отметили в учебном заведении.

В учебном заведении также опубликовали фото погибшей семьи и добавили: "Как жаль, что больше никогда не встретимся в стенах родного лицея. Царство небесное и вечный покой".

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 апреля россияне нанесли удар по Сумам, в результате атаки погибли более 30 человек, по меньшей мере 117 человек получили ранения. Были запущены две баллистические ракеты из русского Курска. По крайней мере одна из них – прилетевшая второй – была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российские террористы намеренно атаковали ракетами гражданское население города в Вербное воскресенье, чтобы убить как можно больше людей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар страны-террористки по городу Сумы и назвал российских террористов "сволотой" и обратился к США, Европе и всему миру.

В результате удара РФ двумя баллистическими ракетами по центру Сум погибла артистка театра Елена Когут. Женщина была настоящим профессионалом своего дела, а также добрым и светлым человеком.

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