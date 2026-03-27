'Россия помогает Ирану определять цели для ударов': в Германии назвали циничный замысел Путина

Россия помогает Ирану определить потенциальные цели для ударов и предоставляет разведывательную информацию. Таким образом Кремль имеет целью сместить фокус международного внимания с войны в Украине.

Об этом, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля, сообщает The Guardian. Он подчеркнул, что Германия такие действия России как часть более широкой стратегии на международной арене.

По его словам, события на Ближнем Востоке и война против Украины являются взаимосвязанными процессами. Он добавил, что Россия, по оценке немецкой стороны, фактически поддерживает Иран.

"Мы очень четко видим, насколько тесно переплетены эти два конфликта. Россия, очевидно, поддерживает Иран информацией о потенциальных целях", – заявил он.

Вадефуль отметил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на эскалацию ситуации на Ближнем Востоке. По мнению Путина, напряжение должно отвлечь внимание западных государств от российских действий в Украине. Министр подчеркнул, что эти расчеты не должны воплотиться в жизнь.

Напомним, ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал олигархам делать добровольные взносы на финансирование войны против Украины. По меньшей мере двое бизнесменов, в частности Сулейман Керимов, согласились.

Также OBOZ.UA сообщал, ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан поблагодарил главаря РФ Владимира Путина за поддержку. Он заявил, чтоподдержка Кремля "вдохновляет" Иран в войне против США и Израиля.

