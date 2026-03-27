Путин приказал олигархам скинуться на войну, по меньшей мере двое согласились – The Bell

Российский диктатор Владимир Путин приказал олигархам делать добровольные взносы на финансирование войны против Украины. По меньшей мере двое бизнесменов, в частности Сулейман Керимов, согласились.

Видео дня

Такое предложение диктатор озвучил во время закрытой встречи с бизнесменами. Также известно, что кремлевский главарь обсудил с олигархами продолжение войны против Украины и источники ее финансирования. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает The Bell.

Собеседники медиа утверждают, что Путин заявил о намерении продолжать боевые действия. После этого он призвал бизнесменов делать добровольные взносы в госбюджет.

Такую идею, накануне встречи,предложил в письме глава "Роснефти" Игорь Сечин. В документе, как отмечают источники, предлагалось размещение военных облигаций федерального займа.

Уже во время встречи олигарх Сулейман Керимов пообещал внести 100 млрд рублей. По меньшей мере еще один бизнесмен поддержал идею, однако размер своего вклада не уточнил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!