Россия готовится к масштабной войне и планирует потратить около 1,1 трлн долларов не перевооружение до конца 2036 года. Это самая большая программа вооружения страны-агрессора со времен распада Советского Союза.

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Об этом в своем выступлении на панельной дискуссии во время ежегодного совещания послов Украины "Разведка, безопасность, дипломатия: общая стратегия победы" сообщил начальник ГУР МО генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Он добавил, что подготовка проводится во всех сферах.

Детали

"Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества РФ для готовности к будущей масштабной войне", – сказал Кирилл Буданов.

По его словам, в рамках военной реформы в России уже созданы два новых военных округа – Московский и Ленинградский. Также предусмотрено формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

Какие планы имеет Россия

Буданов убежден, что Москва стремится подорвать существующий мировой безопасностный и экономический порядок. Для этого она усиливает свое присутствие в Африке через прокси-силы – ЧВК "Вагнер" и так называемый "Африканский корпус", а также поддерживает авторитарные режимы и террористические группировки по всему миру.

Кроме этого, россияне ведут гибридные информационные и кибератаки за пределами своей страны, используя подконтрольные медиа и лидеров мнений для вмешательства в демократические процессы других государств.

"Москва имеет целью навязать странам собственное видение будущего устройства мира, где "большие" государства, прежде всего Российская Федерация, обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира", – подчеркнул Кирилл Буданов.

Что предшествовало

Страна-агрессор проводит активное строительство на пяти секретных объектах ядерной энергетики. В частности, появляются новые сооружения, ограждения, дорожные работы и другие признаки модернизации. Это подтверждают спутниковые снимки компании Planet Labs, сделанные в мае и июне этого года.

Как писал OBOZ.UA, в конце июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия масштабирует производство гиперзвуковой ракеты "Орешник", которая была впервые запущена по Украине в ноябре 2024 года. Военный преступник подчеркнул, что оружие "очень хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях".

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