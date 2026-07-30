Россия импортирует через Индию оборонные товары европейского происхождения: в Politico раскрыли подробности

Страна-агрессор Россия активно использует торговые и производственные цепочки Индии для обхода санкций и импорта тысяч товаров и технологий двойного назначения. Благодаря такой схеме оккупанты беспрепятственно получают технологии, произведенные в Великобритании и странах Евросоюза.

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Европейские компоненты продолжают массово попадать в российскую оборонную промышленность. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Strider Technologies, сообщает Politico.

Масштабы поставок и ключевые товары

Исследователи отследили около 50 тыс. товаров двойного назначения, поступивших в РФ через Индию с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году по начало 2025 года. Анализ таможенных данных показал резкий рост экспорта из Индии в Россию продукции из Швеции, Великобритании, Швейцарии, Франции.

Среди импортируемых позиций – электроника, машиностроительное оборудование, прецизионные приборы, металлы и современные электротехнические компоненты. В качестве конкретного примера приводит ситуация с французским углеродным волокном, которое применяют в производстве беспилотников, ракет и аэрокосмической техники. В прошлом году оно было поставлено российской фирме, снабжающей оборонные компании под санкциями.

Роль Индии и исторические связи

Эксперты отмечают, что связи Москвы и Нью-Дели опираются на историческое сотрудничество времен Холодной войны. Индия остается одним из крупнейших покупателей российского оружия, а Кремль все глубже интегрируется в индийские цепочки поставок.

Инициатива Нью-Дели и совместные предприятия конгломерата "Ростех" с индийскими партнерами упрощают перенаправление западных компонентов. Компоненты из Великобритании и ЕС отправляются в Индию, где собираются в готовую продукцию или перепродаются через посредников в РФ. При вскрытии захваченной российской военной техники украинские специалисты регулярно обнаруживают внутри именно эти европейские детали.

Новые торговые сделки и сложности контроля

Проблема усугубляется тем, что Британия и ЕС продолжают укреплять экономические отношения с Индией, в частности, в рамках торгового соглашения между Лондоном и Нью-Дели, вступившего в силу 15 июля. Для Европы Индия является ключевым партнером в стремлении диверсифицировать торговлю и ослабить влияние Китая.

Борьба с перенаправлением экспорта осложняется нехваткой ресурсов и невероятной запутанностью глобальных цепочек поставок. Как подчеркивают аналитики Chatham House, европейским правительствам и бизнесу необходимы "трезвый взгляд на конкурентную среду", более жесткая проверка контрагентов и координация между союзниками, чтобы перекрыть каналы снабжения российского ВПК.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, европейский консенсус относительно экономического давления на Россию из-за агрессии кремлевского режима против Украины ослабевает. И на фоне задержки утверждения 21-го санкционного пакета Евросоюза (ЕС) из-за позиции Греции, Брюссель начал рассматривать кардинальное изменение подхода – отход от "крупных" санкционных пакетов и переход к точечным секторальным "ударам".

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