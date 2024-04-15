На политической карте мира все более отчетливо возникает угроза разрушения остатков архитектуры безопасности, эксперты даже говорят о вероятном начале третьей мировой. Речь идет об обострении ситуации на Ближнем Востоке, в Израиле, но четкие параллели ведут и к войне в центре Европы – в Украине. Похоже, Россия и Иран объединяют свои усилия и переходят в совместное наступление на разных фронтах.

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Як повідомлялось раніше, після телефонної розмови прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану. Водночас президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав іранський напад у ніч на 14 квітня "оголошенням війни" і наголосив, що світ зіткнувся з цією імперією зла в Тегерані і повз цей факт неможливо і неприйнятно пройти, не відреагувавши в бік іранського режиму. Тож "лаври" імперії зла для ізраїльтян належать Ірану, але українці добре знають хто головний у цьому сумному світовому рейтингу – головна країна-агресорка, яка вже 10 років веде війну у центрі Європи. Думаємо, уточнення тут зайві. Саме "рука Москви" проглядається і за весняним загостренням ірано-ізраїльського конфлікту, як і за тим, що відбулося у жовтні 2023 року під час ударів ХАМАСу. Москві вигідна така переорієнтація та передислокація уваги і пріоритетів світових лідерів. Розрахунок абсолютно зрозумілий: посилення ескалації на Близькому Сході здатне відвернути увагу світової спільноти від ситуації в Україні. Як результат, у Кремлі сподіваються на послаблення допомоги Україні міжнародними партнерами, зокрема Сполученими Штатами, у яких є закріплені союзницькі зобов’язання перед Ізраїлем.

Не варто забувати про те, що Іран теж є стратегічним партнером Росії. Ці дві країни вже давно співпрацюють у багатьох напрямках і форматах, зокрема і військовому. Згадаймо про коаліцію, створену ще у 2015 році, до складу якої увійшли Росія, Сирія, Іран та Ірак. Тоді мова йшла про співпрацю у збиранні інформації про терористичне угруповання "Ісламська держава". Тепер іранські дрони-камікадзе летять на українські та ізраїльські міста, а іранські делегації та представнів угрупування ХАМАС приймають у Москві на найвищому рівні. Остання комбінована атака ракетами та безпілотниками на Ізраїль показує, що Іран вчиться у росіян і хуситів розробляти дедалі більш небезпечні та ефективні удари – зараз по Ізраїлю, а згодом, можливо, і по інших демократичних державах, бо ж, як відомо, від тероризму ніхто не застрахований. Експерти схиляються до думки, що саме країна-агресорка Росія могла поділитися досвідом комбінованих атак з використанням дронів та ракет, які вона неодноразово завдавала в Україні.

У Путіна тут свій геополітичний інтерес, і він прагне змусити США, як головного свого супротивника, розпорошити військову та фінансову допомогу між різними державами. Так їм буде складніше реально допомагати своїм союзникам. За схибленою логікою та тактикою Путіна, такий підхід здатен вплинути на затягування війни в Україні і паралельне створення якомога більших осередків напруги та загострення конфліктів на світовій карті, щоб розпорошити увагу і зусилля партнерів коаліції підтримки.

Поки ж Росія традиційно звинувачує США у розпалі конфлікту між Палестиною та Ізраїлем і вважає атаку Ірану "проблемою", що має вирішуватися політико-дипломатичними засобами та закликає до стриманості. Такі цинічно-заспокійливі фрази звучать з уст дипломатів країни-агресорки, що вже третій рік веде повномасштабну війну в Україні, щодня вбиваючи її громадян, руйнуючи міста та життя мільйонів мирних українців. А тим часом летять дрони і ракети на українські та ізраїльські міста і світовий тероризм має свої імена: Росія, Хамас, Іран. І в Україні, і в Ізраїлі жорстокість і горе мають однакові обличчя. Сценарій того, що відбулося у жовтні 2023 (напад ХАМАС), а і тепер напад Ірану пишеться у Москві. Тому до світу і до Ізраїлю зокрема нарешті має дійти, що Росія союзник Ірану і якщо ці союзники-терористи не отримають адекватної реакції демократичного світу, то це може стати знаком для всіх тираній і диктатур світу про те, що зло всесильне.