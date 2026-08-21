Служба депортаций и досье на каждого иностранца: украинцев в странах ЕС могут ждать новые жесткие правила

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывает усилить борьбу с миграцией. Для этого он призвал создать службу депортации, ввести индивидуальные учетные записи мигрантов и создать систему, которая будет автоматически запускать процедуру депортации.

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Как сообщает Interia, об этом он заявил на конференции своего движения "Развитие Плюс" (Rozwój Plus). Главной целью изменений Моравецкий называет полную ассимиляцию мигрантов и уважение к польским законам и культуре. При этом он не выделял украинцев – его требования касаются граждан всех других стран, находящихся в Польше.

По словам политика, нынешнее правительство находится под контролем Еврокомиссии из-за принятия "миграционного пакта 2.0". Моравецкий подчеркнул, что его движение категорически против подчинения Брюсселю в вопросе миграции.

"Никакого мультикультурализма, о котором говорила Ангела Меркель. Вместо этого – тотальная, жесткая ассимиляция. Никакого мультикультурализма, мы заботимся о национальном единстве и идентичности поляков", – озвучил требование политик.

Что предлагает Моравецкий

В представленной программе "Rozwój Plus" прописаны основные инструменты для жесткого контроля над миграцией. Для этого сторонники экс-премьера предлагают создать новые механизмы.

Индивидуальный профиль иностранца

Единая система, в которой будет собрана вся информация о законности пребывания, трудоустройстве, уплаченных налогах и взносах, нарушениях польского законодательства.

Уведомление о депортации

Автоматический механизм, который мгновенно запускает процедуру выдворения и привлекает все спецслужбы, если иностранец представляет угрозу безопасности страны.

Служба депортации

Это должен быть отдельный специализированный орган, сотрудники которого будут носить форму и станут "ярким символом дополнительной безопасности и спокойствия на польских улицах".

Возвращение поляков

Отдельный блок программы возвращения польских граждан из Европы на родину. Моравецкий называет ситуацию в западных странах критической и утверждает, что в Великобритании, Франции и Германии поляки больше не находятся в безопасности из-за изолированных общин, уличного терроризма и преступности.

"Вы прекрасно знаете, что происходит на тех улицах... Там, на улицах западных городов, мы сталкиваемся с угрозой безопасности поляков. Возвращайтесь на нашу Родину", – призвал экс-премьер.

Он предлагает создать "масштабную программу реэмиграции", чтобы привлечь опыт и капитал поляков, уехавших за границу, для инвестирования внутри страны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, влияние украинцев на экономику Польши уже признали даже в правительстве этой страны. По словам заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мацея Дущика, если бы все украинские граждане одновременно отказались выйти на работу, польская экономика остановилась бы в тот же день.

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