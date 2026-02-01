Россия де-факто аннексировала Беларусь: аналитики увидели четкие сигналы

Воздушное пространство Польши второй раз за последние трое суток нарушили аэростаты, которые запускались из Беларуси. Эти запуски вполне укладываются в рамки российской "Нулевой фазы" по созданию информационных и психологических предпосылок будущей войны России с НАТО.

Свободное использование Россией воздушного пространства Беларуси в своих целях свидетельствует о фактической аннексии этого формально суверенного государства Москвой. В этом убеждены в Институте изучения войны (ISW).

Согласно сообщению Оперативного командования Вооруженных сил Польши, радары в ночь на 1 февраля снова обнаружили вхождение в польское воздушное пространство "объектов, похожих на воздушные шары". Военные Польши назвали инцидент "попыткой белорусской стороны провести разведку и проверить реакцию польских систем ПВО".

Несмотря на то, что аэростаты "не представляли угрозы безопасности", военные с помощью радиолокационных систем отслеживали их полет, а в воздушном пространстве над Подлясским воеводством были введены временные ограничения для гражданской авиации. Это воеводство расположено на востоке страны, вдоль границы между Польшей и Беларусью.

За последние дни это уже не первое нарушение воздушного пространства Польши со стороны Беларуси. Аналогичные "объекты" залетали в польское воздушное пространство в ночь на 31 января, о чем так же информировало ОК ВС Польши.

До того такие воздушные шары, напоминают аналитики, "часто нарушали воздушное пространство Польши и Литвы с октября 2025 года".

Все упомянутые инциденты, считают в ISW, свидетельствуют об участии формально суверенной Беларуси в российских усилиях "Нулевой фазы". Де-факто это постсоветское государство уже аннексировано Москвой, констатировали аналитики.

"ISW продолжает оценивать, что Россия де-факто аннексировала Беларусь и что Россия использует вторжение в воздушное пространство Польши и Литвы из Беларуси в рамках своих усилий "Нулевой фазы" — фазы создания информационных и психологических условий — для подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем", – говорится в материале.

