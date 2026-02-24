Россия будет представлять угрозу, пока не развалится, – первый вице-премьер правительства Ичкерии в изгнании

Россия с ее нынешней системой будет угрозой для соседей – кто бы ни был у власти в Кремле, Владимир Путин или другой человек. Изменений ожидать не стоит, пока РФ "не развалится или не трансформируется".

Об этом предупредил Алим-Паша Солтиханов, первый вице-премьер-министр правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании. В интервью "Укринформу" он прокомментировал ситуацию в Российской Федерации.

На Украине РФ не остановится

"Пока эта Россия не развалится, пока она не трансформируется в какую-то другую, модернизированную форму, где будут господствовать общечеловеческие ценности, которые существуют во всем мире, никаких изменений ожидать не стоит", – убежден Солтиханов.

Он напомнил, что именно агрессия и насилие построили Российскую империю. "Во все эти периоды происходили войны. Российская империя развивалась и строилась на крови, колонизируя и делая рабами другие народы. Когда-то Путина не станет. Конечно, мы хотим надеяться, что он один из последних варваров, которые управляют таким же варварским государством", – отметил Солтиханов.

Однако он не верит в то, что смена руководства в Москве автоматически будет означать положительные изменения в России. Пока это государство существует в нынешнем виде, "угроза с ее стороны никуда не денется, она будет все больше и больше расти".

"Мы же слышим, как российская пропагандистская машина голосами Соловьева, Дугина и других так называемых идеологов сегодняшней российской "империи" не скрываясь заявляет, что если они не захватят те или иные государства в Европе, туда якобы придет Америка, поэтому они просто "вынуждены" захватить эти территории", – пояснил Солтыханов.

На войне против Украины россияне не остановятся. "Постоянно происходит эскалация – в отношении Польши, стран Балтии, Молдовы. Россия продолжает свою агрессивную внешнюю политику, и нет признаков того, что Россия изменит направление движения", – добавил он.

