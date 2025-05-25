'Россия атакует Украину, сосредотачиваясь на гражданских': в МИД Финляндии призвали Путина прекратить войну

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала обстрел Украины Россией в ночь на 25 мая "ужасающими новостями". От имени своего государства она призвала кремлевского диктатора Владимира Путина остановить войну.

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Новые удары по нашей территории Валтонен прокомментировала на странице в X. Она обратила внимание та то, что войска РФ атакуют гражданских.

"Россия продолжает атаковать страну – уделяя особое внимание гражданскому населению – беспилотниками и ракетами", – написала министр.

"Мы призываем Россию прекратить войну и поддержать прекращение огня. Мои мысли с жертвами и их семьями", – добавила глава МИД Финляндии.

Напомним, что вечером 24-го и ночью 25 мая РФ атаковала Украину ракетами из стратегической авиации, "Калибрами", баллистикой и "Шахедами". Силы обороны Украины во время обезвредили 45 ракет и 266 дронов:

– 139/298 ударных и имитационных БПЛА ("Шахед", "Гербера" и других);

– 0/9 баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М"/KN-23.

– 45/55 крылатых ракет Х-101, 3М14 "Калибр".

– 0/1 крылатую ракету Х-22.

– 0/4 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Также 127х БПЛА разных типов локационно потеряны вследствие работы РЭБ/дефектов конструкции либо ПО/исчерпания горючего.

Всего обезврежено 266 БПЛА, то есть 89,3% из запущенных.

В целом украинские защитники обезвредили 313/367 средств воздушного нападения, то есть 85,3% из запущенных.

Как ранее писал OBOZ.UA, поле нового обстрела было известно о разрушениях в 13 областях. Минимум 12 человек погибли (в том числе дети), более 60 получили ранения.

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