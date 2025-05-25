УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Молчание Америки только поощряет Путина!" Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку на Украину

Лилия Рагуцкая
Новости политики
4 минуты
1,1 т.
'Молчание Америки только поощряет Путина!' Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку на Украину

В ночь на 25 мая Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Украине: враг атаковал почти 300 дронами и около 70 ракетами различных типов. Спасатели работали в более 30 городах и селах, есть раненые и погибшие, среди них – дети.

Видео дня

Положить конец террору можно, в частности введя реально мощные санкции против агрессора, тем временем молчание мира и прежде всего США только поощряет российского диктатора Владимира Путина к новым преступлениям и новым убийствам. Об этом утром, после очередной атаки врага заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Молчание Америки только поощряет Путина!" Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку на Украину

"Сегодня спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара. Всюду, где нужно, работы продолжаются – наши службы на местах, оказывают помощь и поддерживают людей. Спасибо вам", – написал глава государства.

"Молчание Америки только поощряет Путина!" Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку на Украину
"Молчание Америки только поощряет Путина!" Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку на Украину

Он рассказал, что в течение ночи российские террористы запустили по Украине почти 300 ударных беспилотников, большинство из них – "Шахеды". Также захватчики задействовали для ударов почти 70 ракет различных типов, включая баллистические.

"Молчание Америки только поощряет Путина!" Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку на Украину
"Молчание Америки только поощряет Путина!" Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку на Украину

Целями россияне избрали Киев и область, Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Черниговскую, Сумскую, Одесскую, Полтавскую, Днепровскую, Николаевскую, Харьковскую и Черкасскую области.

"Молчание Америки только поощряет Путина!" Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку на Украину
"Молчание Америки только поощряет Путина!" Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку на Украину

"Сознательные удары по обычным городам. Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети. Мои соболезнования", – подчеркнул глава государства.

"Молчание Америки только поощряет Путина!" Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку на Украину
"Молчание Америки только поощряет Путина!" Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку на Украину

Россия, убежден он, не собирается останавливаться в убийствах украинцев – и совершает все новые и новые военные преступления. Однако мир мог бы остановить агрессора – если бы захотел.

"Каждый такой террористический российский удар – это достаточная причина для новых санкций против России. Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может уйти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина", – подчеркнул Зеленский.

"Молчание Америки только поощряет Путина!" Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку на Украину

Путь к прекращению войны лежит через серьезное усиление давления на Кремль, считает президент Украины.

"Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут. Решительность сейчас имеет значение – решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию. Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны", – резюмировал глава государства.

"Молчание Америки только поощряет Путина!" Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку на Украину

Напомним, ночью 25 мая РФ атаковала Украину ракетами из стратегической авиации, "Калибрами", баллистикой и "Шахедами". Силы обороны во время воздушного боя обезвредили 45 ракет и 266 дронов РФ.

По состоянию на 10:30 известно о разрушениях в 13 областях, а также о том, что минимум 12 человек погибли, более 60 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть дети.

Так, Конотоп Сумской области пережил самую массовую воздушную атаку со времен Второй мировой, об этом заявил городской голова Артем Семенихин. В городе разрушениям подвергся объект инфраструктуры.

В Киевской области в результате ночной атаки погибли четыре человека, много гражданских получили ранения.

В Житомирской области в результате атаки армии России погибли трое детей. Все они были из одной семьи. Родители убитых россиянами детей госпитализированы, мать – в тяжелом состоянии.

На Черниговщине из-за ударов армии России вспыхнули масштабные пожары. А в Хмельницкой области, которая также была под российским обстрелом, – четверо погибших, разрушены жилые дома.

Кроме того, ночью Россия нанесла ракетный удар по Тернополю. В результате атаки повреждено здание предприятия, вспыхнул пожар.

Также Россия вторую ночь подряд атаковала Киев ракетами и "Шахедами". В столице повреждены дома, пострадали люди.

Тем временем в Николаеве вражеский БПЛА попал в пятиэтажку: есть погибший, по меньшей мере пять человек пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!