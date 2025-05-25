'Молчание Америки только поощряет Путина!' Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку на Украину

В ночь на 25 мая Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Украине: враг атаковал почти 300 дронами и около 70 ракетами различных типов. Спасатели работали в более 30 городах и селах, есть раненые и погибшие, среди них – дети.

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Положить конец террору можно, в частности введя реально мощные санкции против агрессора, тем временем молчание мира и прежде всего США только поощряет российского диктатора Владимира Путина к новым преступлениям и новым убийствам. Об этом утром, после очередной атаки врага заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара. Всюду, где нужно, работы продолжаются – наши службы на местах, оказывают помощь и поддерживают людей. Спасибо вам", – написал глава государства.

Он рассказал, что в течение ночи российские террористы запустили по Украине почти 300 ударных беспилотников, большинство из них – "Шахеды". Также захватчики задействовали для ударов почти 70 ракет различных типов, включая баллистические.

Целями россияне избрали Киев и область, Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Черниговскую, Сумскую, Одесскую, Полтавскую, Днепровскую, Николаевскую, Харьковскую и Черкасскую области.

"Сознательные удары по обычным городам. Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети. Мои соболезнования", – подчеркнул глава государства.

Россия, убежден он, не собирается останавливаться в убийствах украинцев – и совершает все новые и новые военные преступления. Однако мир мог бы остановить агрессора – если бы захотел.

"Каждый такой террористический российский удар – это достаточная причина для новых санкций против России. Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может уйти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина", – подчеркнул Зеленский.

Путь к прекращению войны лежит через серьезное усиление давления на Кремль, считает президент Украины.

"Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут. Решительность сейчас имеет значение – решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию. Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны", – резюмировал глава государства.

Напомним, ночью 25 мая РФ атаковала Украину ракетами из стратегической авиации, "Калибрами", баллистикой и "Шахедами". Силы обороны во время воздушного боя обезвредили 45 ракет и 266 дронов РФ.

По состоянию на 10:30 известно о разрушениях в 13 областях, а также о том, что минимум 12 человек погибли, более 60 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть дети.

Так, Конотоп Сумской области пережил самую массовую воздушную атаку со времен Второй мировой, об этом заявил городской голова Артем Семенихин. В городе разрушениям подвергся объект инфраструктуры.

В Киевской области в результате ночной атаки погибли четыре человека, много гражданских получили ранения.

В Житомирской области в результате атаки армии России погибли трое детей. Все они были из одной семьи. Родители убитых россиянами детей госпитализированы, мать – в тяжелом состоянии.

На Черниговщине из-за ударов армии России вспыхнули масштабные пожары. А в Хмельницкой области, которая также была под российским обстрелом, – четверо погибших, разрушены жилые дома.

Кроме того, ночью Россия нанесла ракетный удар по Тернополю. В результате атаки повреждено здание предприятия, вспыхнул пожар.

Также Россия вторую ночь подряд атаковала Киев ракетами и "Шахедами". В столице повреждены дома, пострадали люди.

Тем временем в Николаеве вражеский БПЛА попал в пятиэтажку: есть погибший, по меньшей мере пять человек пострадали.

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