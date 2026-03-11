Отрыв изменился: что показали опросы за месяц до парламентских выборов в Венгрии

Оппозиционная партия "Тиса" сохраняет заметное преимущество над правящей партией "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов 12 апреля. В то же время разрыв между политическими силами несколько сократился по сравнению с предыдущими опросами.

Тогда как часть избирателей все еще остается неопределенной. Об этом сообщает Reuters.

Согласно исследованию, проведенному со 2 по 6 марта, среди избирателей, которые уже определились со своим выбором, партия "Тиса" имеет поддержку 53%. Правящую партию "Фидес" поддерживают 39% респондентов.

Преимущество "Тисы" сократилось с 16 до 14 процентных пунктов. В то же время уровень поддержки самой оппозиционной силы остался неизменным, тогда как рейтинг "Фидес" несколько вырос.

Если учитывать всех опрошенных, включая тех, кто еще не определился, "Тису" поддерживают 38% избирателей, а "Фидес" – 30%.

При таких результатах "Тиса" может получить около 115 мест в 199-местном парламенте Венгрии. Партии Виктора Орбана прогнозируют примерно 78 мандатов.

Единственной другой политической силой, которая, вероятно, преодолеет пятипроцентный барьер и попадет в парламент, называют ультраправую партию "Наша Родина".

Лидер "Тиса" Петер Мадьяр заявляет, что в случае победы его партия сосредоточится на борьбе с коррупцией, разблокировании миллиардов евро замороженных средств Европейского Союза и укреплении позиций Венгрии в ЕС и НАТО.

В то же время в партии "Фидес" ссылаются на другие социологические исследования, которые якобы свидетельствуют об их лучших перспективах на выборах. Оппозиция же утверждает, что часть таких опросов проводят структуры, связанные с правящей партией.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за несколько недель до парламентских выборов в Венгрии украинский вопрос превратился в главную ось внутренней политики. Премьер-министр Виктор Орбан фактически сделал ставку на конфликт с Киевом как на ключевой инструмент мобилизации электората для партии "Фидес".

