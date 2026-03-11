Российская помощь Ирану подвергает опасности американцев, – Блюменталь

Возможная поддержка Ирана со стороны России создает угрозу для жизни граждан США. Ситуация вызывает серьезное беспокойство из-за перспективы развертывания американских войск на территории Ирана.

Видео дня

Об этом заявил сенатор США Ричард Блюменталь. Он предупредил, что Москва, вероятно, оказывает Тегерану помощь, в частности, разведывательными данными.

Однако, по мнению сенатора, не только Россия может поддерживать страну. Блюменталь предположил, что получать помощь Иран может и от Китая.

"Существует риск активной помощи России Ирану, которая подвергает опасности жизни американцев... Китай также может помогать Ирану", – отметил он.

По словам политика, больше всего его беспокоит, что американские военные могут оказаться в опасности, если их отправят в Иран. Он считает, что события могут развиваться так, что США придется направить туда своих солдат для выполнения военных задач.

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил о "неизменной поддержке Тегерана и солидарности с иранскими друзьями". На это отреагировали в Белом доме, отметив, что Соединенные Штаты Америки направили РФ сигналы, что в Вашингтоне будут недовольны сотрудничеством россиян с Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на должность верховного лидера Ирана. Глава Кремля подобострастно заявил, что сын Али Хаменеи "с честью продолжит дело своего отца". Путин также назвал операцию против Ирана "вооруженной агрессией".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!