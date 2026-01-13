Роспропагандист Соловьев призвал провести 'СВО' в Армении: Ереван отреагировал

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев заявил, что потеря Армении – не в интересах России, поэтому Москва могла бы начать новую "СВО" и там, чтобы избежать выхода страны из "зоны влияния" Кремля. Эти слова не остались без внияния в Ереване – посла государства-агрессора вызвали в министерство иностранных дел Армении.

Соответствующее заявление Соловьев сделал в своей передаче "Соловьев. Life" 10 января. Он комментировал действия США в Венесуэле, отметив, что РФ, как и Штатам, стоит "наплевать на международное право".

Рупор Кремля призвал рассмотреть возможность силового вмешательства во внутренние дела Армении и республик Центральной Азии, чтобы не допустить их выхода из российской "зоны влияния".

"Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении – это гигантская проблема... Плевать на международное право, на международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на Украине, то почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начать СВО и в других точках нашей зоны влияния", – заявил пропагандист.

Реакция Армении

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в министерство иностранных дел Армении. Ему вручили ноту протеста, в которой выражено глубокое возмущение заявлениями Владимира Соловьева.

Об этом "Арменпресс" сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Посол России в Армении был вызван в МИД, ему вручена нота протеста, в которой выражено глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы на канале, который является частью государственного медиахолдинга. Было подчеркнуто, что это неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения, враждебное проявление и грубое нарушение фундаментальных принципов дружественных отношений между Арменией и Россией", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Соловьев публично пригрозил убийством президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю европейской дипломатии Кае Каллас. Пропагандист кровожадно призвал силовые ведомства РФ признать политиков "террористками".

