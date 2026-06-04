'Риск для безопасности': президента Сербии предостерегли от поездки на саммит ЕС в Черногорию

В Сербии заявили о потенциальных угрозах безопасности накануне поездки президента Александра Вучича в Черногорию. Разведслужбы страны рекомендовали воздержаться от участия в международном саммите ЕС и Западных Балкан.

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Решение связывают с якобы высоким уровнем рисков в регионе. Об этом сообщает European Western Balkans.

Сербское агентство безопасности и разведки (BIA) заявило, что предупредило президента Сербии Александра Вучича о нежелательности поездки в Черногорию на саммит Европейского Союза и Западных Балкан.

В ведомстве отметили, что решение принято на основе оперативных данных о возможных угрозах.

По информации BIA, в Черногории якобы находится Радое Звицер, которого называют лидером клана Кавач, что, по оценкам сербских спецслужб, повышает риски для безопасности мероприятия.

В агентстве также заявили, что от черногорской стороны не было получено надлежащей оценки ситуации с безопасностью, несмотря на запросы Белграда.

Параллельно с этим представители правящей Сербской прогрессивной партии и отдельные прорежимные медиа призвали Вучича отказаться от поездки. В то же время председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич заявила, что президент не планирует отменять визит, подчеркнув, что он выполняет свои обязанности перед государством.

В ответ Министерство иностранных дел Черногории заверило, что страна гарантирует безопасность всем участникам саммита. В заявлении подчеркивается, что Черногория как член НАТО обеспечит "безопасное, комфортное и достойное пребывание" для всех делегаций и сделает все возможное для успешного проведения международного мероприятия.

Саммит ЕС – Западные Балканы запланирован в городе Тиват и должен состояться 5 июня с участием лидеров государств региона и Европейского Союза.

Перед этим в Черногории произошел инцидент с чартерным рейсом из Белграда, который был вынужден вернуться после того, как местные правоохранительные органы оценили ситуацию как потенциальную угрозу безопасности. На борту находились 87 пассажиров.

По данным черногорских СМИ, часть пассажиров имела судимости и ранее упоминалась в медиа как связанная с отдельными политическими структурами Сербии. Также сообщалось о наличии у них транспарантов и технического оборудования.

После инцидента некоторым пассажирам из Черногории, по данным медиа, не разрешили въезд в Сербию, а рейс из Подгорицы прошел дополнительные проверки, что может свидетельствовать о взаимных мерах безопасности между странами.

Официально цель пребывания части пассажиров в Черногории пока не раскрывается.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Сербии Александар Вучич допустил возможность своей отставки на фоне усиления политического напряжения в стране. Заявление прозвучало после масштабных антиправительственных протестов в Белграде, которые на днях вновь охватили столицу. Участники акций требовали отставки главы государства и проведения досрочных общенациональных выборов.

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