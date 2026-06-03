Rheinmetall заключил сделку с Румынией на 5,7 млрд евро: почему ее назвали исторической и какое оружие предоставят

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о том, что заключил с Румынией контракт на поставку оружия на общую сумму 5,7 млрд евро. Финансировать сделку Бухарест будет из нового оборонного фонда Евросоюза.

Видео дня

Об этом сообщили в Rheinmetall. Первые поставки ожидаются уже в 2028 году

Что известно о соглашении

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил с Румынией соглашение на 5,7 млрд евро. В рамках этого соглашения стране поставят 298 боевых машин Lynx, системы ПВО Skyranger, многочисленные боеприпасы и четыре военных катера.

Отмечается, что первые поставки ожидаются в 2028 году и должны завершиться до 2030-го. "Для этого компания планирует открыть в Румынии собственное производство и инвестировать в оборонную промышленность страны несколько сотен миллионов евро", – говорится в материале.

В ближайшее время компания Rheinmetall ожидает получить от Румынии заказы на общую сумму около 16 млрд евро.

В Rheinmetall назвали сделку "исторической" и "крупнейшим международным заказом в новейшей истории компании".

Отмечается, что гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер еще в марте 2026 года намекнул на предстоящую сделку с Румынией.

Кто будет финансировать соглашение

Финансировать соглашение Румыния планирует за счет средств из программы Евросоюза Security Action for Europe (SAFE). Она направлена на укрепление обороноспособности стран ЕС, закупку оружия и развитие оборонной промышленности. На эти цели государствам, участвующим в ней, в целом будет предоставлено 150 млрд евро в виде льготных кредитов.

Для чего создана программа SAFE

Фонд SAFE основан в мае 2025 года. Его целью является укрепление европейской обороны на фоне роста угрозы со стороны России. Среди целей SAFE также является сокращение зависимости Европы от США в сфере обороны и помощь Украине.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetallи телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom объявили о создании совместной системы защиты немецких городов и критической инфраструктуры от дронов и диверсий. Компаниипланируют разработать высокотехнологичный "щит", который объединит средства ПВО, киберзащиту и сетевые технологии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!