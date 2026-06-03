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Rheinmetall заключил сделку с Румынией на 5,7 млрд евро: почему ее назвали исторической и какое оружие предоставят

Анна Якубец
Новости. Мир
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Rheinmetall заключил сделку с Румынией на 5,7 млрд евро: почему ее назвали исторической и какое оружие предоставят
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о том, что заключил с Румынией контракт на поставку оружия на общую сумму 5,7 млрд евро. Финансировать сделку Бухарест будет из нового оборонного фонда Евросоюза.

Об этом сообщили в Rheinmetall. Первые поставки ожидаются уже в 2028 году

Что известно о соглашении

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил с Румынией соглашение на 5,7 млрд евро. В рамках этого соглашения стране поставят 298 боевых машин Lynx, системы ПВО Skyranger, многочисленные боеприпасы и четыре военных катера.

Отмечается, что первые поставки ожидаются в 2028 году и должны завершиться до 2030-го. "Для этого компания планирует открыть в Румынии собственное производство и инвестировать в оборонную промышленность страны несколько сотен миллионов евро", – говорится в материале.

В ближайшее время компания Rheinmetall ожидает получить от Румынии заказы на общую сумму около 16 млрд евро.

В Rheinmetall назвали сделку "исторической" и "крупнейшим международным заказом в новейшей истории компании".

Отмечается, что гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер еще в марте 2026 года намекнул на предстоящую сделку с Румынией.

Rheinmetall заключил сделку с Румынией на 5,7 млрд евро: почему ее назвали исторической и какое оружие предоставят

Кто будет финансировать соглашение

Финансировать соглашение Румыния планирует за счет средств из программы Евросоюза Security Action for Europe (SAFE). Она направлена на укрепление обороноспособности стран ЕС, закупку оружия и развитие оборонной промышленности. На эти цели государствам, участвующим в ней, в целом будет предоставлено 150 млрд евро в виде льготных кредитов.

Для чего создана программа SAFE

Фонд SAFE основан в мае 2025 года. Его целью является укрепление европейской обороны на фоне роста угрозы со стороны России. Среди целей SAFE также является сокращение зависимости Европы от США в сфере обороны и помощь Украине.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetallи телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom объявили о создании совместной системы защиты немецких городов и критической инфраструктуры от дронов и диверсий. Компаниипланируют разработать высокотехнологичный "щит", который объединит средства ПВО, киберзащиту и сетевые технологии.

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