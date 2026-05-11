В Германии хотят создать высокотехнологичный 'щит' для защиты городов от дронов: что известно

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom объявили о создании совместной системы защиты немецких городов и критической инфраструктуры от дронов и диверсий. Компаниипланируют разработать высокотехнологичный "щит", который объединит средства ПВО, киберзащиту и сетевые технологии.

Видео дня

Об этом говорится в пресс-релизе Rheinmetall. Соглашение было достигнуто накануне международной выставки технологий безопасности AFCEA в Бонне.

В Германии готовят "многоуровневую защиту"

В компаниях заявили, что из-за ухудшения геополитической ситуации и роста гибридных угроз вопрос защиты критической инфраструктуры выходит на первый план. В этом контексте компании объединяют свой опыт.

Речь идет о создании так называемой Multi-Threat-Protection-System — комплексной системы противодействия различным типам атак. Она должна сочетать кибербезопасность, физическую защиту объектов, сенсорные технологии и средства борьбы с беспилотниками.

Детали будущего сотрудничества Rheinmetall и Deutsche Telekom пока не раскрывают, однако заявляют, что система должна защищать города и критическую инфраструктуру Германии от современных дроновых угроз и диверсий.

5G хотят превратить в "гигантский радар"

Особое внимание партнеры уделяют выявлению дронов, которые используют мобильные сети для управления.

Для этого Deutsche Telekom совместно с университетом Бундесвера в Гамбурге планирует адаптировать сеть 5G для обнаружения беспилотников. Идея заключается в создании "гигантского радара", который сможет фиксировать аномалии в сетевом трафике и определять местонахождение дронов даже вне прямой видимости.

Председатель правления Deutsche Telekom Тим Хьоттгес заявил, что компания хочет "вывести защиту от дронов на новый уровень" благодаря своим технологиям связи, облачным сервисам и системам анализа данных.

Rheinmetall использует опыт Украины

В Rheinmetall отметили, что борьба с дронами требует сочетания сенсоров, эффекторов и защищенных систем связи. Именно эти возможности компании планируют объединить в одном проекте.

"Угроза, которую представляют дроны, является высокотехнологичной. Поэтому противодействие им требует сочетания сенсорики, эффекторов и безопасных сетей связи. Rheinmetall и Deutsche Telekom объединяют именно эти возможности", – сказал председатель правления Rheinmetall AG Армин Паппергер.

Rheinmetall, со своей стороны, предоставит технологии систем ПВО малого и ближнего радиуса действия, которые уже проходили испытания в Украине и на Ближнем Востоке.

Первую совместную презентацию нового проекта компании планируют провести 12 мая на выставке AFCEA в Бонне.

Как сообщал OBOZ.UA, оборонный концерн Rheinmetall хочет построить для Германии сеть военных спутников. Появление немецкого проекта обусловлено активностью Москвы и Пекина в космосе. Бундесвер утверждает, что космические аппараты этих стран действуют все более враждебно к немецким спутникам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!