РФ через БРИКС вербует женщин из бедных стран для производства дронов – СВР

Российская Федерация довольно активно расширяет рекрутинг для производства дронов в странах Африки, Азии и Латинской Америки, используя особую экономическую зону "Алабуга" в Татарстане как центр программы. Молодым женщинам из бедных стран предлагают высокую зарплату и перспективы карьеры, но не сообщают, что речь идет о работе на производстве ударных беспилотников, которые применяют против Украины.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. В частности, в ЮАР для вербовки россияне использовали структуры БРИКС.

"Министерство по делам женщин призвало молодежь быть бдительными, власти начали расследование деятельности российских компаний. Местное отделение Женского делового альянса БРИКС подписало соглашение о поиске 5,6 тыс. работников для "Алабуги". Студенческая комиссия БРИКС в январе распространила объявление о вакансиях, а продвижением занимались популярные блогеры в Instagram и TikTok", – говорится в сообщении.

В 2024 году в программе "Старт" участвовали представительницы из 44 стран, среди них Мозамбик, Колумбия, Мали и Шри-Ланка. Цель на 2025 год – 77 стран.

В СВР добавляют, что сейчас Россия сталкивается с дефицитом рабочей силы из-за мобилизации, демографического спада и ограничения на трудовую миграцию из Центральной Азии. "Алабуга" строит жилье для 41 тыс. человек, что свидетельствует о масштабных планах по производству дронов. Более 90% участников программы "Старт" уже работают именно в этом секторе.

Кроме того, в 2024 году были зафиксированы случаи, когда африканских женщин заманивали обещаниями оплачиваемой стажировки в гостиничном бизнесе, а по прибытии заставляли собирать дроны за меньшую зарплату и в нечеловеческих условиях.

В этом году Интерпол начал расследование в Ботсване в отношении "Алабуги старт" по подозрению в торговле людьми. Также в Аргентине подали иск против двух бывших участников телешоу, которые снимали рекламу для программы.

Что предшествовало

6 и 7 июля этого года в Рио-де-Жанейро состоялся XVII саммит объединения БРИКС, основателями которого являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Однако в экспертной среде эту встречу уже называют "саммитом отсутствия".

Известно, что президент России Владимир Путин не приехал в Бразилию – в Кремле объяснили это "определенными трудностями", связанными с ордером на арест, выданным Международным уголовным судом (МУС) за депортацию украинских детей с оккупированных территорий. Поскольку Бразилия является членом МУС, ее правительство формально обязано было бы арестовать российского лидера, несмотря на весьма дружеские отношения между странами.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия продолжает всячески привлекать живую силу для участия в войне в Украине, в частности речь идет о незаконной вербовке граждан Узбекистана. Только с начала 2025 года при участии РФ 902 человека подписали контракт с российской армией.

По информации британской разведки, независимые российские журналисты нашли подтверждение вербовки российским минобороны только в Москве в период с апреля 2023-го по май 2024 года более 1,5 тысячи иностранцев. Большинство из них прибыли из Южной и Восточной Азии. Часто мигранты соблазняются обещаниями высоких зарплат и перспективами получения гражданства РФ.

Напомним, ранее в полиции рассказали, как предотвращают вербовку украинцев спецслужбами РФ. Правоохранители обнаружили более 180 тысяч ссылок в Telegram, по которым представители РФ вербуют агентов среди украинцев. 40 тысяч из них уже были заблокированы.

