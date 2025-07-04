Армения объявила России протест: в чем причина

Посол государства-агрессора РФ был вызван в Министерство иностранных дел Армении и получил ноту протеста. Такой шаг связан с российской пропагандой в адрес Еревана, "недружественными высказываниями" со стороны должностных лиц и вмешательством Москвы во внутренние дела страны.

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Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Ани Бадалян, отвечая на запрос Radar Armenia. Журналисты поинтересовались, что предприняли дипломаты на фоне обострения российско-армянских отношений.

Бадалян ответила, что государство официально выразило протест против действий РФ. "Учитывая, что данная тема, безусловно, находится в центре внимания граждан Республики Армения и является предметом бурных общественных обсуждений, мы не скрываем содержание ноты от граждан Республики Армения", – добавила пресс-секретарь.

По ее словам, в ноте (далее цитируем):

– выражен решительный протест против откровенно недружественной, зачастую враждебной пропаганды против правительства Республики Армения в средствах массовой информации Российской Федерации, которая активно подогревается заявлениями некоторых должностных лиц, депутатов Государственной думы РФ, СМИ и представителей экспертного сообщества;

– подчеркивается, что оскорбительные высказывания в прямом эфире российских государственных телеканалов и нападки на деятельность армянских властей абсолютно неприемлемы и ведут к нейтрализации позитивных результатов недавних визитов на высшем уровне между Республикой Армения и Российской Федерацией;

– отмечено, что комментарии и заявления отдельных депутатов Госдумы относительно законных действий правоохранительных органов РА по предотвращению попытки государственного переворота вызывают не только удивление, но и возмущение.

Внешнеполитическое ведомство напомнило: россияне трактовали аресты людей, планирующих государственный переворот в Армении, как "очередной недружественный шаг премьер-министра Армении Никола Пашиняна".

"Подобные заявления являются не только абсурдными (поскольку непонятно, как и почему предотвращение госпереворота считается недружественным шагом), но и грубым вмешательством во внутренние дела Республики Армения", – подчеркнула Бадалян.

Также она заявила об ощущении, что такая информационная политика "проводится целенаправленно с целью подрыва демократии, законности и конституционного строя в РА".

В МИД Армении призвали коллег из России как можно скорее исправить эту ситуацию.

Напомним: 25 июня в Армении были задержаны члены сети, готовившей "силовой захват власти". Среди них – российский миллиардер Самвел Карапетян, владеющий компанией, которая управляет электрическими сетями Армении.

Как писал OBOZ.UA, у РФ испортились отношения не только с Арменией, но и с Азербайджаном. 30 июня в филиале российского агентства Sputnik в Баку были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Оказалось, что после обысков были задержаны два агента российской ФСБ. Ими оказались исполнительный директор и шеф-редактор Sputnik Азербайджан Игорь Картавый и Евгений Белоусов. 1 июля суд взял их под стражу на четыре месяца.

Это произошло на фоне роста напряжения между Баку и Москвой, поскольку 27 июня в российском Екатеринбурге МВД, ФСБ и Росгвардиея провели масштабный рейд в рамках уголовного дела об убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Обыски прошли более чем в 10 квартирах, где проживали азербайджанцы. Было задержано около 50 человек, а двое – братья Зияддин и Гусейн Сафаровы – были убиты. Судмедэкспертиза выявила у них множественные травмы.

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