Секретный российский спутник, связанный с программой создания ядерного противоспутникового оружия, мог выйти из строя. По мнению американских аналитиков, спутник бесконтрольно вращается, что позволяет предположить, что он больше не функционирует.

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Такая поломка может стать препятствием для усилий Москвы по созданию космического оружия. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным доплеровского радара компании LeoLabs и оптическим данным компании Slingshot Aerospace, спутник "Космос-2553", запущенный Россией за несколько недель до вторжения в Украину в 2022 году, за последний год демонстрировал странные маневры, напоминающие неконтролируемое вращение.

Эксперты уверены, что этот спутник является радиолокационным оборудованием российской разведки, а также платформой для испытаний радиации. Ранее официальные лица США обвиняли Россию в том, что она на протяжении многих лет разрабатывает ядерное оружие, способное уничтожить целые спутниковые сети, такие как обширная интернет-система Starlink компании SpaceX, которую используют украинские войска.

Американские чиновники оценивают цель спутника "Космос-2553" как помощь России в разработке ядерного противоспутникового оружия. При этом Москва отрицает, что разрабатывает такое оружие и заявляет, что этот спутник предназначен для исследовательских целей.

Еще в ноябре 2024 года компании LeoLabs обнаружила странные движения спутника "Космос-2553". В декабре компания повысила свою оценку до "высокой уверенности" в том, что спутник выведен из строя.

Центр стратегических и международных исследований со штаб-квартирой в Вашингтоне заявил, что это наблюдение убедительно свидетельствует о том, что спутник больше не функционирует. Космическое командование США, которое отслеживает объекты в космосе и в прошлом осуждало российские военные спутники, заявило, что ему известно об изменении высоты полета "Космоса 2553", но отказалось предоставить дополнительную оценку его текущего состояния.

Напомним, Россия рассматривает возможность размещения ядерного вооружения в космосе. Таким образом Москва пытается получить возможность уничтожать сразу сотни спутников. Однако даже для Земли последствия применения ядерного оружия в открытом космосе будут катастрофическими.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия продолжает усиливать нарративы, используемые для оправдания вторжения в Украину и создает условия для оправдания будущей российской агрессии против европейских государств. Недавно Министерство иностранных дел РФ опубликовало доклад, в котором заявило, что "тень нацизма снова накрыла Европу".

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