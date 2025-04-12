РФ может разместить ядерное оружие в космосе, – Рютте

Страна-террорист Россия рассматривает возможность размещения ядерного вооружения в космосе. Таким образом Москва пытается получить возможность уничтожать сразу сотни спутников.

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Однако даже для Земли последствия применения ядерного оружия в открытом космосе будут катастрофическими. Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, ситуация с угрозами в космосе может ухудшиться, если у России получится разместить там ядерное оружие. Рютте подчеркнул, что РФ обладает устаревшими возможностями в космосе по сравнению со странами Запада. В то же время намерения Москвы вызывают тревогу.

"Именно поэтому развитие ядерного оружия в космосе – способ для России усилить свой потенциал. Это вызывает серьезную обеспокоенность и означало бы нарушение Договора о космосе от 1967 года", – сказал генсек НАТО.

Также он добавил, что страны НАТО готовятся к новым вызовам в космосе, в частности, обмениваются разведывательной информацией, создают национальные космические командования и разрабатывают более компактные, маневренные и защищенные спутники.

"За последние годы космическое пространство стало более загруженным, опасным и непредсказуемым. Мы знаем, что конкуренция в космосе становится все острее, и не только в коммерческом плане. Это затрагивает всю нашу безопасность", – заявил глава Североатлантического альянса.

Напомним, Рютте заявил, что высказывания американской власти о членстве Украины в Альянсе противоречат формулировкам Вашингтонского саммита. По его словам, Украине никогда не обещали, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения или прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рютте заявил, что НАТО не участвует в переговорах по прекращению войны между Украиной и РФ. Эти переговоры ведутся Соединенными Штатами Америки вместе с Украиной и Россией.

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