Рейтинг Трампа обвалился почти до рекордного уровня: социологи назвали причины

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снизился до 37%. Такое снижение показателей произошло во второй раз за всю его политическую карьеру. Новый опрос также показал, что большинство американцев не поддерживает его политику в отношении войны с Ираном.

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В то же время более половины респондентов считают, что роль США в мире за последние месяцы ослабла. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Economist/YouGov.

Деятельность Дональда Трампа на посту президента одобряют лишь 37% американцев. В то же время 59% респондентов заявили, что не поддерживают его работу, а статистическая погрешность исследования составляет 3,3 процентных пункта.

Отдельно социологи изучили отношение американцев к внешней политике президента. Согласно результатам опроса, 54% участников считают, что международное положение США ухудшилось с начала второго президентского срока Трампа.

Одной из главных причин падения поддержки стала война с Ираном. Большинство опрошенных негативно оценило решение президента по поводу этого конфликта. В частности, 59% респондентов не одобряют его действия во время войны, и этот показатель остается стабильно высоким с начала боевых действий. В конце мая уровень неодобрения даже достигал 64%.

Аналогичные результаты показал и отдельный опрос Reuters/Ipsos. Ведь 58% американцев выступают против американских военных ударов по Ирану. Кроме того, 79% респондентов убеждены, что военное противостояние между США и Ираном продлится еще долгое время.

Снижение рейтинга президента может повлиять и на внутриполитическую ситуацию в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Демократы пока опережают республиканцев на четыре процентных пункта.

Несмотря на нынешнее падение поддержки, это еще не самый низкий показатель в политической карьере Дональда Трампа. По данным Центра исследования общественного мнения Ропера при Корнельском университете, минимальный уровень его одобрения составлял 29% и был зафиксирован в январе 2021 года в конце первого президентского срока. Абсолютный антирекорд среди президентов США до сих пор принадлежит Гарри Трумэну, рейтинг которого в 1952 году опускался до 22%.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ночь на 15 июля предупредил, что военные США будут наносить удары по Ирану " сегодня, завтра вечером и на следующей неделе". На следующую неделю американский лидер анонсировал удары по мостам и электростанциям исламской страны-террористки. У Ирана есть только одна возможность, чтобы эти удары не произошли, — согласиться на заключение соглашения с США.

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