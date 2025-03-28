Разведданные для обсуждаемых в чате Signal ударов по Йемену американцам предоставил Израиль – WSJ

Израиль предоставил конфиденциальную разведывательную информацию от агентурного источника в Йемене для американских ударов по хуситах 15 марта, подробности которых обсуждались высокопоставленными чиновниками США в чате Signal. Речь идет о переписке, к которой случайно получил доступ главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг.

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Об этом заявило издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника. Роль Израиля в предоставлении информации, которая помогла отслеживать боевика, подчеркивает деликатность некоторых сведений, содержащихся в указанном чате. И это еще острее поднимает вопрос ответственности администрации Дональда Трампа в отношении конфиденциальной, секретной и чувствительной информации.

Скорее всего, точные разведданные на месте американской атаки по Йемену собирал агентурный сотрудник Израиля. Частично на такой вид разведки намекают сообщения советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца. В частности, он писал, что ключевую цель атаки (эксперта по ракетам хуситов) видели входящим в здание его девушки – которое впоследствии было разрушено.

Советник президента США не уточнял, кто или что стоит за этой информацией. Но в другом сообщении он писал, что у Соединенных Штатов есть "множественные положительные данные".

Также из переписки следует, что разведку на месте проводили американские БПЛА MQ-9 Reaper.

По словам одного из источников, израильские чиновники в частном порядке жаловались американским коллегам на то, что текст Уолтца стал достоянием общественности.

"Действующие и бывшие чиновники говорят, что утечки разведданных могут поставить под угрозу иностранные источники разведки и заставить другие страны неохотно делиться такой конфиденциальной информацией", – указали в WSJ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главреда The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат Signal с 18 участниками случайно добавил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

– В Белом доме подтвердили подлинность этой переписки, но представители команды Трампа активно утверждали, что никакой секретной информации там якобы не обсуждалось.

– Более того, Уолтц и министр обороны Пит Хегсет начали публично оскорблять и обзывать журналиста Голдберга.

– После этого в The Atlantic опубликовали некоторые сообщения из чата, чтобы разоблачить ложь о "несущественности" переписки чиновников в Signal.

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