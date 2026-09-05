Премьер-министр Японии Санае Такаичи в субботу, 5 сентября, призвала государство-агрессора Россию демонтировать новый военный памятник в Хабаровске. Его торжественно открыли в прошлую пятницу, 4 сентября. Дело в том, что на монументе изображен советский солдат, который ногами и прикладом ружья уничтожает японский национальный символ.

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Министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги назвал установку памятника "жалким" и "неконструктивным" для двусторонних отношений. Однако, по словам Санае Такаичи, в России пока никак не отреагировали на заявления МИД Японии.

О чем речь

Бронзовую статую открыли в Хабаровске в минувшую пятницу в качестве очередного символа победы СССР во Второй мировой войне. Композиция изображает советского солдата, разрушающего каменный знак с хризантомовой эмблемой.

Хризантема широко признана символом Японии.

Такаичи назвала памятник, изображающий ее уничтожение, "совершенно неприемлемым" и "крайне оскорбительным для национальных чувств" японцев.

В японском МИД утверждают, что Токио ранее "по дипломатическим каналам настойчиво обращалось" к российской стороне с просьбой прекратить установку такого памятника. Поскольку российская сторона не ответила на обращения, "Япония продолжит настойчиво призывать" россиян к его демонтажу.

Что предшествовало

В 2023 году страна-агрессор Россия ввела новую памятную дату – 3 сентября как "День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны".

Как сообщал OBOZ.UA, отношения между Японией и Россией в последние месяцы обострились после визита кремлевского главаря Владимира Путина на спорную группу островов вблизи Хоккайдо, против чего Токио выразило протест.

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