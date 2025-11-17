Писториус заявил, что Россия может напасть на страну НАТО еще до 2029 года

Россия, кроме ведения агрессивной войны против Украины, способна быстро восстановить собственную армию и напасть на одну из стран-членов НАТО еще до 2029 года. Со своей стороны, Альянс должен быть готовым к любому сценарию развития событий.

Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он заверил, что НАТО способно защищаться.

РФ может начать войну в Европе, но НАТО способно обеспечить защиту

Во время разговора Писториусу напомнили его предыдущие заявления о том, что Германии нужно время на усиление оборонного потенциала. В частности, журналист поинтересовался, хватит ли этого времени и не случится ли так, что Россия нанесет удар значительно раньше, поскольку диктатор Владимир Путин "быстро наращивает арсенал", несмотря на военные действия в Украине.

"Этот вопрос остается спекулятивным. Военные эксперты и разведывательные службы могут примерно оценить, когда Россия восстановит свои вооруженные силы настолько, что будет способна совершить нападение на страну-члена НАТО на востоке. Мы всегда говорили, что это может произойти с 2029 года", – рассказал Писториус.

Он добавил, что сейчас существуют прогнозы, что это может произойти уже с 2028 года, а некоторые военные историки считают, что лето 2025-го стало последним мирным периодом. Однако, подчеркнул министр обороны Германии, не стоит создавать впечатление, что НАТО не способно обеспечить защиту.

"Оно (НАТО. – Ред.) способно. Оно имеет значительный потенциал сдерживания. Конвенционный, но, конечно, и ядерный. Независимо от этого, мы имеем боеспособные вооруженные силы, но, да, мы должны еще лучше их оснастить", – резюмировал политик.

Напомним, молодых граждан в Германии планируют призывать в армию, чтобы послать РФ сигнал о готовности к возможной войне. По словам Писториуса, обязательный призыв в армию станет сдерживающим фактором для Кремля.

Как писал OBOZ.UA, в Германии на уровне правительства продолжаются активные обсуждения вопроса о необходимости возобновления в стране обязательной военной службы. Если для этого не будет найдено достаточного количества добровольцев, среди военнообязанных могут провести жеребьевку.

