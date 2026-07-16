Работали в квартале "Красных фонарей": в Нидерландах задержана группа подозреваемых в торговле людьми. Фото

Правоохранительные органы Нидерландов провели масштабную спецоперацию, в ходе которой были задержаны семь человек. Все они проходят подозреваемыми по делу о торговле людьми.

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Задержания провели в район Де Валлен, известном как квартал "красных фонарей". Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Нидерландов.

Масштабный рейд в Амстердаме

Центром полицейской операции стал знаменитый квартал "красных фонарей" в Амстердаме. Именно здесь нидерландские силовики провели серию задержаний в рамках расследования. К оперативным мероприятиям были привлечены различные ведомства, включая специализированные подразделения полиции.

Преступная сеть имела международные связи, поэтому местным правоохранителям потребовалась помощь иностранных коллег. В результате скоординированных действий четыре человека были взяты под стражу непосредственно в Амстердаме, а еще троих подозреваемых задержали на территории Румынии при содействии местных властей.

Строгая изоляция подозреваемых

В интересах следствия подробности дела пока не разглашаются. Сразу после ареста в отношении всех задержанных были введены жесткие ограничения. Им временно запрещено любое общение с внешним миром.

Единственными лицами, с которыми они могут контактировать, являются их адвокаты. Правоохранители пообещали предоставить более детальную информацию о ходе расследования позже.

Напомним, в Сумах разоблачили женщину, которую подозревают в организации борделя в хостеле и привлечении женщин к оказанию интимных услуг за деньги. По данным правоохранителей, она также пыталась втянуть в проституцию 16-летнюю девушку-сироту.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители в Черкассах разоблачили женщину, которая заставляла своих малолетних детей участвовать в создании порнографического контента. В течение последнего года горе-мать заработала на распространении таких материалов более 32 тыс. гривен.

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