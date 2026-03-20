Пытались проникнуть на базу подводных лодок: в Шотландии задержали двух подозреваемых в шпионаже для Ирана

В Шотландии были задержаны и арестованы двое подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана. Пару – 34-летнего мужчины и 31-летнюю женщину – было задержано при попытке проникновения на базу британских атомных подводных лодок HMNB Clyde в шотландском Фаслейне. На этой базе расположены подводные лодки Королевского флота Великобритании, вооруженные так называемыми "ракетами судного дня" Trident 2.

Королевский флот довольно лаконично сообщил, что подозреваемые "безуспешно пытались попасть на военно-морскую базу Клайд в четверг, 19 марта". В свою очередь шотландский таблоид Sun узнал подробности инцидента.

По данным издания, хотя пара и была арестована, им до сих пор не предъявлено никаких обвинений.

"Простое" проникновение

Попытка попасть на базу "Клайд" была "довольно простой", цитирует издание свой источник среди правоохранителей.

В частности, подозреваемые пытались просто въехать на базу по дороге, но были остановлены на блокпосту полицией и военной охраной. Задержание "не было частью заранее спланированной операции органов безопасности", уверяет источник издания.

Полиция Шотландии подтвердила, что сначала задержала, а позже и арестовала двух человек на дороге к военной базе, и добавила, что расследование продолжается. Источники таблоида уточнили – задержаны были мужчина и женщина; мужчина является иранцем, национальность женщины неизвестна.

Военные и гштатские полицейские окружили пару в их машине, после чего собаки-ищейки обыскивали транспортное средство на наличие взрывчатки. Одновременно дорога к базе была заблокирована, а сам объект переведен на усиленный режим охраны.

О чем речь

Аббревиатура HMNB базы "Клайд" расшифровывается как "Его Величества военно-морская база" - это одна из пяти действующих военных баз Королевского флота Великобритании.

База расположена на восточном берегу морского залива Гер-Лох на расстоянии 40 км к западу от Глазго. Она считается домом британских атомных подводных сил, в частности атомных подводных лодок "Вангард", вооруженных ракетами "Трайдент 2", а также других подводных лодок с ядерными силовыми установками.

Как сообщал OBOZ.UA, это зеркальная ситуация, сложившаяся после начала американо-израильской войны против Ирана. Соответственно, в Иране задерживают десятки людей, которых подозревают в шпионаже и передаче конфиденциальной информации. Среди прочего, часть подозреваемых обвиняют в передаче координат военных объектов и сборе данных о критической инфраструктуре исламского государства.

