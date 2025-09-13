'Путин показал нам, где наша слабость': гендиректор Quantum Systems оценил, сколько Германия может продержаться против атак российских БПЛА

Германия и другие страны НАТО оказались перед серьезной новой угрозой – массированными атаками беспилотников, которые Россия активно использует в войне против Украины. Эти атаки уже показали, насколько традиционные оборонительные системы и воздушное прикрытие уязвимы для быстрых и малозаметных дронов.

Нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА стало наглядным сигналом. Об этом заявил генеральный директор и основатель немецкой компании Quantum Systems, производителя разведывательных дронов, Флориан Зайбель в комментарии для журнала Capital.

Что известно

Зайбель отметил, что недавний инцидент с нарушением российскими БПЛА воздушного пространства Польши показал критические уязвимости НАТО.

"Путин фактически сделал нам услугу: он показал, в чем заключается наша главная слабость", – отметил он.

По его словам, в случае массированной атаки дронами Германия не сможет продержаться даже месяц.

"С нашим нынешним арсеналом мы не выдержим и четырех недель атак российских беспилотников, подобных тем, что уже применяются в Украине", – подчеркнул он.

Руководитель Quantum Systems призвал федеральное правительство срочно принять решение о строительстве заводов по производству беспилотников на территории Германии. В качестве примера он привел недавний запуск завода компании Rheinmetall по производству боеприпасов в Унтерлюссе.

"Подобно тому, как Германия уже ввела в эксплуатацию завод по производству боеприпасов Rheinmetall в Унтерлюссе, нам также необходимо решение о строительстве заводов по производству беспилотников", – резюмировал Зайбель.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 10 сентября часть дронов РФ во время массированной атаки на Украину зашла на территорию Польши. В Варшаве, Люблине и Жешуве закрывали аэропорты, по целям работала авиация Польши и партнеров. В результате, над Польшей было сбито четыре дрона, а всего в небо страны вторглось 19 БПЛА.

Обломки БПЛА повредили жилой дом и машину в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства. Вторжение беспилотников Варшава признала актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение российских дронов в Польшу напоминает начало захвата украинского Крыма. Тогда агрессор проверял, какой будет реакция Запада, но это и не единственная цель, подчеркнул украинский лидер.

