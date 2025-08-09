Путин передал через Уиткоффа орден для сотрудницы ЦРУ: ее сын воевал на стороне России

Американские журналисты утверждают, что российский диктатор Владимир Путин якобы передал специальному представителю американского президента Стиву Уиткоффу орден для сотрудницы ЦРУ. Ряд СМИ заявили, что главарь Кремля вручил награду высокопоставленному сотруднику ЦРУ, сын которого погиб, сражаясь на стороне российских войск.

При этом американцы выдали, что Путин якобы передал "орден Ленина". Об этом пишет CBS News.

Что известно

По данным американских журналистов, военный преступник передал через Уиткоффа "орден Ленина" сотруднице ЦРУ Юлиане Галлиной, чей 21-летний сын Майкл Глосс погиб в 2024 году в войне против Украины. В настоящее время она работает заместителем директора по цифровым инновациям в ЦРУ.

Многочисленные источники сообщили CBS News, что Путин вручил Уиткоффа награду во время своего визита в Россию 6 августа, который, по словам российского чиновника, инициировали США для обсуждения окончания войны в Украине.

Также в СМИ считают, что Путин, известный своими психологическими играми и попытками выявить слабые места противников, вероятно, передал награду сотруднице ЦРК, чтобы "поднять бесполезные вопросы" и подчеркнуть, что американце воевал на стороне России в войне против Украины.э

Спорные факты

Орден Ленина – это высшая государственная награда в СССР, которая появилась 6 апреля 1930 года. Это была самая престижная награда в Советском Союзе. Награду получали не только граждане СССР, но и иностранцы, а также коллективы предприятий, воинские части, города и даже целые республики. Орден перестал вручаться после распада СССР в 1991 году.

Также стоит отметить, что ни в Кремле, ни в Белом доме официально не подтверждали, что Уиткофф привез с собой из Москвы "орден Ленина". Кроме того, американские новостные издания не указали, кто именно был источником информации о "вручении" награды.

Что предшествовало

Накануне, 6 августа, Стив Уиткофф в Москве встретился с Путиным, переговоры длились почти три часа. В Кремле назвали беседу "конструктивной и полезной". Президент США Дональд Трамп по итогам этой встречи заявил о достижении "значительного прогресса" и сообщил о появлении "хорошей перспективы" встречи с Путиным и президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

