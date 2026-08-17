Путин перебрасывает военные корабли в Балтийское море: что происходит

Россия продолжает усиливать своё военное присутствие в Балтийском море. После передислокации эсминца "Адмирал Левченко" Москва направила в регион еще один современный боевой корабль – ракетный фрегат "Адмирал Касатонов".

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На этом фоне эксперты не исключают, что Кремль пытается усилить давление на европейские страны из-за санкций, введенных против российского теневого флота. О переброске российских военных кораблей в Балтийское море сообщило немецкое издание BILD.

Россия направила в Балтийское море современный ракетный фрегат

По информации журналистов, в Балтийское море прибыл фрегат "Адмирал Касатонов", входящий в состав Северного флота РФ.

Корабль относится к классу "Адмирал Горшков" и был введён в эксплуатацию в 2020 году. По данным российских источников, он оснащён крылатыми ракетами "Калибр" и "Циркон".

Ранее этот фрегат использовался для сопровождения российских грузовых судов в Средиземном море и проливе Ла-Манш.

В конце июля Россия передислоцировала еще один боевой корабль

В конце июля в Балтийское море из Северного флота также прибыл большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко".

Судно длиной более 160 метров находится на вооружении с 1988 года. Корабль оснащен зенитными ракетными комплексами, торпедным вооружением, артиллерийскими установками и палубными вертолетами.

Официальных объяснений причин передислокации российские власти не предоставили.

Путин пригрозил Европе "зеркальными мерами"

Усиление военного присутствия России в Балтийском море совпало с заявлениями Владимира Путина о санкциях против так называемого теневого флота.

Российский президент назвал досмотры судов западными странами "пиратством" и заявил, что Москва готова прибегнуть к ответным мерам.

По его словам, Россия может ввести аналогичные проверки в отношении европейских торговых судов.

В то же время западные страны подчеркивают, что корабли российского теневого флота используются для обхода международных санкций и часто нарушают правила морского судоходства.

Эксперты призывают не игнорировать действия Кремля

Эксперт по морской безопасности Мориц Брейк считает, что заявления Москвы не стоит воспринимать лишь как политическую риторику.

По его мнению, Кремль пытается создать атмосферу неопределенности и затруднить реализацию мер, направленных против российского теневого флота.

Специалист также подчеркнул, что европейские государства не должны демонстрировать готовность мириться с подобными угрозами, особенно если за ними могут стоять реальные действия.

Напомним, что 1 августа украинские Силы обороны поразили подпадающий под санкции российский контейнеровоз "Янина", который находился в акватории Черного и Азовского морей. После попадания судно, ходившее под российским флагом, затонуло.

Ранее сообщалось, что за ночь с 16 на 17 июля бойцы Сил беспилотных систем ВСУ поразили еще 12 судов "теневого флота" РФ в Черном море. Всего за 12 суток операции в Азовско-Черноморской акватории было поражено уже 159 кораблей.

Как писал OBOZ.UA, в России заявили о создании полков беспилотных систем в структуре военно-морского флота. Такие подразделения уже якобы работают, а не находятся лишь на этапе планирования.

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