В России похвастались, что создадут для разгромленного флота полк беспилотных систем

В России заявили о создании полков беспилотных систем в составе военно-морского флота. Такие подразделения якобы уже функционируют, а не находятся лишь на этапе планирования.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев в эфире одного из российских телеканалов. По его словам, один из таких полков был сформирован 1 июля в составе Северного флота России.

По словам главнокомандующего ВМФ РФ, в структуре российских флотов уже созданы полки беспилотных систем. Он подчеркнул, что речь идет не о будущих планах, а о подразделениях, которые, по его утверждению, уже являются частью военной структуры.

"У нас сформированы полки беспилотных систем. Они уже существуют. То есть это не просто какие-то планы, это объективная реальность сегодняшнего дня", — заявил Моисеев.

Он также отметил, что такие воинские части созданы в составе флотов РФ.

Ранее стало известно, что страна-агрессор задействует дефицитные подразделения для защиты танкеров "теневого флота" в Чёрном и Азовском морях после серии ударов украинских сил.

По данным движения "Атеш", к охране судов, используемых для обхода санкций и поставок топлива, планируется привлечь операторов элитного центра беспилотников "Рубикон", военнослужащих 51-й дивизии ПВО и 1096-го зенитного ракетного полка Черноморского флота РФ.

На каждом танкере россияне хотят разместить до трёх военнослужащих. Их планируют вооружить пулемётными установками, переносными зенитными ракетными комплексами и специальными беспилотниками для противодействия украинским морским и воздушным дронам.

Как сообщал OBOZ.UA, за ночь с 16 на 17 июля бойцы Сил беспилотных систем ВСУ поразили ещё 12 судов " теневого флота" РФ в Чёрном море. Всего за 12 суток операции в Азовско-Черноморской акватории было поражено уже 159 кораблей.

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