Прожили в браке 63 года: как выглядели родители Трампа и чем они занимались. Фото

Задолго до того, как американский лидер Дональд Трамп стал президентом, он выпустил книгу под названием "Искусство соглашения". Работа в соавторстве с Тони Шварцем увидела свет в 1987 году и была посвящена родителям действующего президента США – Фреду Трампу и Мэри Энн Маклеод Трамп.

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OBOZ.UA рассказывает как жили и чем занимались родители Дональда Трампа. Как отмечал глава Белого дома: "У нас была очень традиционная семья. Мой отец был властью и кормильцем, а моя мать была идеальной домохозяйкой".

Фред Трамп

Фредерик Крайст Трамп родился в Нью-Йорке, в 1905 году в семье немецких иммигрантов Элизабет и Фредерика Трампа. Он вырос в среде, где его отец уже инвестировал в недвижимость. Фредерик быстро понял, что ему нужно идти по пути отца и основал собственную компанию, сначала используя имя матери, поскольку он был еще несовершеннолетним.

С помощью своих усилий он разбогател, строя доступное жилье для семей со средним доходом вдоль восточного побережья США во время и после Второй мировой войны. Многочисленные его проекты были поддержаны государством, и в 1954 году он был вынужден выступить перед Сенатом США из-за обвинений в коррупции при заключении контрактов.

В 1970-х годах Фреда Трампа обвиняли в дискриминации меньшинств из-за отказа темнокожим людям и пуэрториканцам арендовать его имущество. Против него было возбуждено дело по гражданским правам, и именно его сын Дональд Трамп стал постоянным защитником своего отца в средствах массовой информации. В конечном итоге дело было решено без признания нарушений закона.

"Важнейшее влияние на меня во время детства оказал мой отец, Фред Трамп. Я многому научился у него. Я узнал о жесткости в очень сложном бизнесе, я научился мотивировать людей, я научился о компетентности и эффективности: заходи, выполняй это, сделай это правильно, и прочь", – написал Трамп в своей книге.

Отец Дональда Трампа умер 25 июня 1999 года в возрасте 93 лет из-за пневмонии.

Мэри Энн Трамп

Мать Дональда Трампа родилась в 1912 году. Ее детство прошло в маленькой рыбацкой деревне Тонге, которая находилась примерно в трех милях от Сторновея, главного города на острове Льюис в Шотландии. В семье Маклаудов было десять детей, и среди них Мэри Энн была самой молодой. Жили они очень бедно, хотя отец был рыболовом, владел местным почтовым отделением и небольшим магазином, но денег на содержание семьи не хватало.

Мэри Энн Маклеод впервые приехала в Нью-Йорк, когда ей исполнилось 18 лет. Она покинула свой дом в поисках работы. Шесть лет спустя, в 1936-м, она вышла замуж за Фреда и переехала с ним в состоятельный район Квинс, где активно занималась благотворительностью и воспитывала их пятерых детей. В 1942 году она стала гражданкой США.

Мэри Энн, которая была эффектной и красивой девушкой, быстро вошла в элитное общество Нью-Йорка и превратилась в роскошную "светскую львицу" с отличными манерами. Позже Дональд Трамп в своей книге писал, что она умела производить впечатление, а ее артистизм он унаследовал от нее.

Бизнес семьи преуспевал, и семья Трампов жила в изобилии, в большом особняке с белыми колоннами, где всегда работали горничные, повара, экономки и другой персонал. Мэри Энн всегда была модной одета, обожала роскошь и имела возможность все себе позволить. Однако она воспитывала детей с осознанием цены денег и важности упорного труда.

Мэри Энн Трамп умерла в возрасте 88 лет в 2000 году, чуть больше года спустя после смерти ее мужа Фреда.

Фред Трамп и Мэри Энн Маклеод Трамп прожили в браке 63 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после введения новых пошлин Дональдом Трампом мировые рынки потеряли более $5 триллионов всего за два дня, а вероятность рецессии в США выросла до 64% по оценке Polymarket. Больше всего пострадала Азия: индекс Hang Seng упал на 12%, CSI 300 – на 9%, Nikkei 225 – на 7,8%.

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