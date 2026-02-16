Суд Киева оставил под стражей подозреваемую в шпионаже белорусскую журналистку: подробности дела

Киевский апелляционный суд 16 февраля отклонил жалобу защиты на арест белорусской журналистки Инны Кардаш. Ее оставили под стражей в Киеве после задержания 20 января по подозрению в шпионаже в пользу КГБ.

Из зала суда работал корреспондент Общественного. Он сообщил, что коллегия судей заслушала стороны и объявила решение после совещания. По данным журналиста, заседание прошло в открытом режиме, а Кардаш участвовала в нем по видеосвязи из СИЗО.

Обстоятельства дела

Инна Кардаш работала журналисткой в Украине с 2019 года. Сначала она сотрудничала с телеканалом 112, а впоследствии – с информационным агентством Интерфакс Украина. Следствие считает, что с того же года она поддерживала контакты с гражданином Беларуси, который осуществлял конфиденциальное сотрудничество с белорусскими спецслужбами.

По версии следствия, в сентябре 2025 года Кардаш поехала в Беларусь. Там ее якобы завербовал КГБ. По возвращении она подписала контракт с Главным управлением разведки Украины и устроилась в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Следователи утверждают, что на этой должности она фотографировала секретные документы и передавала их своему куратору. В материалах производства, по словам прокурора, есть записи прослушивания и выводы экспертизы, которые это подтверждают.

Позиции сторон в суде

Защитница Екатерина Юсупова просила суд отменить арест. Она заявила, что сторона обвинения не доказала риски пребывания ее подзащитной на свободе. По ее словам, Кардаш состоит в браке, имеет жилье в Украине и не планирует скрываться.

"Те документы, которые нам были открыты, не доказывают то преступление, в котором обвиняется моя подзащитная. Тем более, она сообщала и разъясняла и в суде и во время допроса следователя, в чем именно заключалось общение, которое ей вменяют, как шпионаж", – сказала Юсупова во время заседания.

Сама Кардаш в коротком выступлении заявила, что не собирается бежать из Украины. Она отметила, что в ее загранпаспорте нет виз для выезда.

Прокурор, в свою очередь, настаивал на продлении содержания под стражей. Он заявил, что подозрение подтверждается материалами негласных следственных действий и экспертизой. Также он отметил, что подозреваемую уволили со службы в ГУР, у нее нет детей, а ее мужа, по данным следствия, она пыталась завербовать.

Решение коллегии

Коллегия судей во главе с Валерием Лашевичем после совещания отклонила апелляционную жалобу защиты. Таким образом, решение Шевченковского районного суда Киева об аресте осталось в силе.

Во время заседания прокурор также сообщил, что принимаются меры по возможному обмену Кардаш с белорусской стороной. Судья Татьяна Кагановская уточнила, есть ли согласие с другой стороны.

"Я не имею этих данных, просто это сейчас идет коммуникация между ними", – ответил прокурор.

