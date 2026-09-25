Британский премьер-министр Энди Бернем утверждает, что в его планах нет объявления досрочных выборов. Их проведение позволило бы политику получить собственный демократический мандат, а также отойти от предвыборной программы лейбористов на 2024 год.

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В интервью BBC глава правительства Великобритании пояснил, что внеочередные выборы "вернут страну в процесс, ориентированный на прошлое". В настоящее время, по словам Бернема, его основное внимание сосредоточено на экономических вопросах: стоимости жизни и поддержке бизнеса.

Напомним, что Энди Бернем сменил Кира Стармера на Даунинг-стрит в июле 2026 года. С тех пор позиции Лейбористской партии улучшились, хотя консерваторы и правопопулистская политсила Reform UK не сильно отстают.

Опросы показали, что в случае внеочередных выборов лейбористы, вероятно, потеряют большинство, но останутся крупнейшей партией в Палате общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (нижней палате парламента).

Бернем на вопрос, состоятся ли следующие выборы в 2029 году, ответил: "Да, именно тогда. Я могу опровергнуть все эти спекуляции о досрочных выборах".

Он добавил, что у него "нет соблазна" провести выборы досрочно. "Я вижу все эти спекуляции, но они просто стремительно разваливаются. Выборов в ближайшее время не будет. Я сосредоточен на работе премьер-министра, выполняя то, что обещал сделать", – заверил бывший мэр Большого Манчестера.

Политик стремится к тому, чтобы жители страны "снова почувствовали хоть немного надежды в своей жизни". "Именно этого я и пытаюсь добиться, и я надеюсь продвинуться в этом направлении в ближайшее время, а не возвращать людей к избирательному циклу", – пояснил он.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно президент США Дональд Трамп заявил о поддержке объединения Ирландии и Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании. Он сказал, что это стало бы "чудесной вещью".

– Премьер-министр Энди Бернем говорил о своей поддержке письменной Конституции для Соединенного Королевства. В отличие от большинства стран, у Туманного Альбиона до сих пор нет единого свода законов.

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