Премьер-министр Великобритании поддержал идею создания письменной конституции: что это означает

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о поддержке письменной Конституции для Соединенного Королевства. В отличие от большинства стран, у "Туманного Альбиона" до сих пор нет ни одного авторитетного документа.

Видео дня

Об этом сообщает Euractiv. По словам Бернема, существует необходимость в письменной Конституции, к чему он призывал ещё до того, как стал премьер-министром.

Что известно

С момента вступления в должность всего две недели назад он сделал децентрализацию власти в пользу региональных органов власти одним из приоритетов своей администрации.

"Я думаю, что это начинает указывать на новое конституционное урегулирование", – сказал Бернем о своих планах по децентрализации на выходных.

Призывая к выработке нового четкого набора принципов того, как должна "управляться эта страна", Бернем заявил, что существует необходимость в письменной Конституции, к чему он призывал еще до вступления в должность премьер-министра.

"Неправильно, что люди спорят о вещах, которые являются просто фундаментальными, а отсутствие конституции лишает права голоса в такой ситуации", – сказал он.

В отличие от большинства стран мира, Великобритания не имеет письменной конституции, а вместо этого регулируется различными статутами, решениями общего права и договорами. Стремление к тому, чтобы Туманный Альбион получил собственный свод законов, появилось довольно недавно, ведь одним из первых сторонников этой реформы стал экс-премьер-министр Великобритании Гордон Браун, занимавший этот пост в 2007–2010 годах.

По данным издания, в Соединённом Королевстве в конце 1990-х годов были проведены значительные конституционные реформы, которые привели к созданию делегированных парламентов в Эдинбурге, Кардиффе и Белфасте. Однако сама Англия остается одной из самых централизованных стран Европы, несмотря на появление в последнее десятилетие некоторых региональных мэров и других органов , отмечают эксперты.

Напомним, ранее Энди Бернем оказался в центре громкого скандалаиз-за решения восстановить членство Дианы Эбботт в Лейбористской партии. Ее обвиняют в распространении российской пропаганды и проявлениях антисемитизма, из-за чего такое решение вызвало острую волну недовольства среди его однопартийцев.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июля король Великобритании Чарльз III официально утвердил в должности премьер-министра Энди Бернема, который на прошлой неделе был избран лидером Лейбористской партии. Его предшественник, Кир Стармер, покинул пост после более чем двухлетнего пребывания во главе правительства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!