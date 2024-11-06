Против помощи и вступления Украины в НАТО: кто такой Джей Ди Вэнс, которого Трамп избрал вице-президентом

Вице-президент – второе после президента должностное лицо в системе исполнительной ветви федерального правительства США. Полномочий у вице-президента много, но основная функция сводится к тому, чтобы заменить главу государства в случае необходимости. Поскольку Дональд Трамп уже объявил о своей победе на выборах, стоит рассказать о Джей Ди Венсе – именно он является кандидатом в вице-президенты от республиканцев.

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Джей Ди Вэнс прошел шаткий путь в политике. Когда-то он публиковал посты, в которых называл Трампа "американским Гитлером", а теперь стал его соратником. OBOZ.UA рассказывает, кто такой Джей Ди Вэнс, которого Трамп избрал вице-президентом, как он пришел к власти, почему не любит мигрантов и что говорил об Украине.

Тяжелое детство

Вэнс – сравнительно новое лицо в американской политике, однако за короткое время он успел стать достаточно известным и влиятельным лидером. Родился Джей Ди 2 августа 1984 года в городе Мидлтаун, штат Огайо, а его родители были выходцами из Кентукки.

Настоящее имя политика – Джеймс Дональд Боуман. Джей Ди – это сокращение от двух имен, а Вэнс – девичья фамилия матери.

Детство будущего политика было непростым. Отец покинул семью, а мать под влиянием депрессии заинтересовалась наркотиками, в том числе героином. Воспитанием Джей Ди в большинстве своем занимались его дедушка Джим и бабушка Бонни.

Обучение и служба в Ираке

Окончив среднюю школу, Венс избрал военную службу, потому что решил, что карьера морпеха станет реальной возможностью подняться с низов. В то время шла война в Ираке – так Джей Ди оказался в горячей точке.

В корпусе морской пехоты США Вэнс работал в отрасли связей с общественностью. Его командировка в Ирак длилась 6 месяцев.

За службу Вэнс получил 2 медали, но не почестей стремился юноша. Самой главной наградой для молодого и перспективного Джей Ди стала возможность льготного поступления в университет. Джей Ди избрал Университет Огайо. В 2009 году он завершил обучение с отличием, получив степень бакалавра политологии и философии.

Вэнс не остановился на достигнутом. Ему удалось поступить в элитный Йельский университет и получить степень доктора юридических наук.

Личная жизнь

Во время учебы у Йели Вэнс познакомился с будущей женой. Уша Чилукури – дочь индийских мигрантов. Пара обручилась в 2014 году по межконфессиональному обряду – католической и индуистской церемониях. Сейчас у супругов есть трое детей.

Даже тот факт, что его жена – дочь мигрантов, никак не повлиял на позицию Венса относительно запрета миграции в США. Политик искренне верит в конспирологическую теорию "большой замены" белого населения Америки.

Супруга Венса ранее работала с Бретом Кавано, судьей Апелляционного суда США. Трамп в 2018 году Трамп номинировал его в Верховный суд. Когда судью обвинили в изнасиловании, Трамп публично встал на защиту своего протеже. Теперь Кавано принимает решение в пользу Трампа, включая скандальное постановление об абсолютном иммунитете президента.

Книга Hillbilly Elegy

Вэнс – автор бестселлера "Hillbilly Elegy" (2016). Критики говорят, что книга не несет особой литературной ценности, Венсу просто удалось попасть в топ-продаж благодаря связям и актуальной проблематике книги. Второе название романа – "Мемуары о семье и культуре в условиях кризиса" дополнительно раскрывает его суть. Автобиографические воспоминания Венса о семье и родном городке направлены на то, чтобы найти ответ на вопрос – как целый регион успешной страны оказался в условиях продолжительного кризиса.

Некоторые эксперты отмечают, что книга объяснит, почему победил Трамп и как за него отдали голоса жители "ржавого пояса", которые ранее были традиционно верны демократам.

Вэнс и Трамп

В начале своей карьеры Вэнс сравнивал Трампа с наркотической зависимостью и не жалел эпитетов для политика. Трампа он называл "идиотом" и "американским Гитлером".

Переодеваться пришлось быстро. Вэнс отрекся от этих слов и удалил большинство оскорбительных твитов. Прокомментировал лишь историю с "американским Гитлером", отметив, что это словосочетание было употреблено в "хорошем смысле" и вообще он, Вэнс, просто стал жертвой пропаганды и фейков в отношении Трампа.

Вэнс и бизнес

Вэнс работал клерком в суде восточного округа Кентукки, затем устроился адвокатом в фирме Sidley Austin.

В 2016 году начал карьеру в венчурном бизнесе в Сан-Франциско, был руководителем компании Mithril Capital Питера Тиля (соучредителя PayPal и инвестора Facebook), а также стал инвестиционным партнером в Revolution LLC.

После переезда в Огайо Вэнс основал правозащитную организацию Our Ohio Renewal, помогавшую детям из проблемных семей.

В 2017-2021 годах Венс был членом совета директоров стартапа AppHarvest и был связан с фермерством в Кентукки.

Помощником сенаторов-республиканцев Вэнс подрабатывал еще в студенчестве, а в 2018 году планировал выдвинуть свою кандидатуру в Сенат. В 2022 году он победил на выборах, став сенатором-республиканцем от штата Огайо.

Джей Ди Вэнс и Украина

Джей Ди Вэнс заявлял, что США заставят Украину и Россию начать переговоры по миру. Украина будет должна отказаться от своих территорий, чтобы положить конец войне. По мнению политика, чем дольше будет продолжаться конфликт, "тем больше он рискует стать ядерной войной", а Трамп, мол, заставит "искать мир через дипломатию".

"Мы не должны любить Россию, мы не должны соглашаться с вторжением, но мы должны собрать их вместе и приобщиться к настоящей дипломатии. Когда общаешься с их политиками, они частно и даже публично говорят, что это не может продолжаться вечно. У них уже нет ни силы, ни оборудования, ни денег", – комментировал Вэнс.

Он добавил, что если война будет продолжаться, то голод охватит все континенты, ведь Украина производит большое количество продуктов для всего мира. При этом диктатора Путина он назвал не противником, а конкурентом.

В комментарии NBC News Венс отметил, что США придется участвовать в переговорах по окончании войны.

"Если мы когда-нибудь собираемся закончить войну в Украине, по сути, на каком-то уровне нам придется участвовать в переговорах между Украиной и Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе. Это просто необходимая часть", – заявил сенатор.

Что касается НАТО, то позиция Венса заключается в укреплении альянса и необходимости больше тратить на оборону. Трамп, по его словам, хочет, чтобы НАТО было сильным.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Джей Ди Вэнс заявлял, что если требованием России будет часть украинской земли, Украина должна отказаться от своих территорий.

Также OBOZ.UA рассказывал, чем закончились первые дебаты кандидатов в вице-президенты Джей Ди Венса и демократа Тима Волза.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах в США и сделал первые заявления. О чем говорилось – читайте в материале.

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