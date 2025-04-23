'Просто безумие': Вэнс рассказал о встрече с Папой Франциском перед его смертью

Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал последним известным международным чиновником, который видел Папу Римского Франциска перед его смертью. Он считает это "великим благословением".

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Вице-президенту США была предоставлена возможность аудиенции с Франциском в Пасхальное воскресенье. О своей встрече с Папой Римским, после которой понтифик умер, Вэнс рассказал в комментарии Washington Post.

Как отметил американский вице-президент, он много размышляя над тем, что встреча с ним стала последней для Папы. По словам Джей Ди Венса, ему это до сих пор сложно осознать.

"На самом деле это просто безумие. Когда я увидел его, я не знал, что ему осталось жить на Земле менее 24 часов. Я думаю, это было великое благословение", – сказал Вэнс.

Он сказал, что Папа Франциск "видел много людей" и "повлиял на многие жизни".

"И я стараюсь помнить, что мне посчастливилось пожать ему руку и сказать, что я молюсь о нем каждый день, потому что я молился и молюсь", – заявил Вэнс.

"И я стараюсь просто, знаете, помнить, что мне повезло, что я смог пожать ему руку и сказать, что молюсь за него каждый день, потому что я так делал и дальше молюсь", – сказал Венс.

По его словам, он знал, что Папа болен, но "не сознавал, насколько он болен", посещая его в воскресенье в Casa Santa Marta, здании, где Франциск жил.

Встреча вице-президента с Папой уже примечательна, учитывая их публичные взаимные разногласия по поводу аспектов государственной политики и церковной доктрины, особенно касающихся иммиграции. Но воскресный визит Венса приобрел дополнительное содержание, когда стало ясно, что Папа приветствовал его у себя дома в последние часы своей жизни.

Как сообщал OBOZ.UA:

Папа Римский Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля. Понтифику было 88 лет.

Накануне во время своей пасхальной речи понтифик упомянул об Украине. Он пожелал "мира страждущей Украине" и достижения справедливого и продолжительного завершения войны.

В Ватикане назвали официальную причину смерти Папы Франциска. Он скончался от мозгового инсульта. Понтифик впал в кому и перенес необратимый кардио циркуляторный коллапс.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что он и его супруга Мелания посетят похороны Папы Римского Франциска. Он описал покойного понтифика как "очень хорошего человека, который любил мир".

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить похороны Папы Римского Франциска. Украинский лидер также выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.

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