"Произойдут невероятные вещи": Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином "очень продуктивными"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что его переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином были "очень продуктивными" для обеих стран. Теперь после этих переговоров следует ожидать каких-то "невероятных вещей", отметил американец.

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Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social. Какие именно "невероятные вещи" произойдут, он не уточнил.

Что сказал Трамп

"Очень продуктивная как для США, так и для Китая встреча с главою Си Цзиньпином. Произойдут невероятные вещи", – отметил Трамп.

Возможно, президент США ожидает "невероятных вещей" в сфере нейросетей. Так или иначе, после этого малопонятного анонса он сразу же похвастался собственным придуманным новым названием для искусственного интеллекта.

"Как и всем остальным, кажется, Си понравилось вместо неудачного и неточного названия "искусственный интеллект" использовать гораздо более точное и важное название "суперинтеллект". Это ж супер", – отметил Трамп.

Он добавил, что во время обеда в честь лидера Китая в Белом доме все присутствующие якобы согласились с предложенным Трампом термином "суперинтеллект".

О чем речь

Дональд Трамп еще 22 сентября, во время Генеральной Ассамблеи ООН, пообещал всему миру "переименовать" общепринятое словосочетание "искусственный интеллект"в "суперинтеллект" и не тормозить его развитие.

По мнению нынешнего американского президента, ИИ якобы уже стал весомым политическим рычагом, и в противостоянии стран "победит тот, кто выиграет в области суперинтеллекта". Сейчас, как считает Трамп, США уже значительно опережают Китай в развитии ИИ – о чем он и заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп лично встретил лидера Китая Си Цзиньпина у трапа самолета на военной базе Joint Base Andrews недалеко от Вашингтона. Для китайского лидера, как и для российского диктатора в Анкоридже, устроили церемонию с красной дорожкой, почетным караулом, флагами и гимнами двух стран, а над базой пролетели два бомбардировщика B-1.

После этого Трамп принял в Белом доме главу КНР. Несмотря на дружеский тон встречи, США и Китай остаются стратегическими конкурентами – о чем они говорили, смотрите здесь.

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