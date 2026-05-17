Российская Федерация потерпела поражение на Африканском континенте. Подход, который Кремль применяет в этом регионе, уже не является эффективным.

Такого мнения придерживается министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. После завершения саммита "Африка вперед", который состоялся в Найроби 11–12 мая, глава МИД дал интервью газете Le Monde. Отметим, что в саммите приняли участие около 30 глав государств и правительств, а также несколько тысяч бизнес-лидеров.

"В Африке, как и в других частях мира, Россия потерпела значительное поражение", – сказал Барро.

Представитель французского правительства обратил внимание на то, что торговля и инвестиции между Парижем и Африкой значительно превышают долю Москвы.

Нынешняя ситуация является доказательством, что российская экономическая модель, которая базируется исключительно на примитивной эксплуатации природных ресурсов Сахеля в обмен на услуги наемников "Африканского корпуса", не является эффективной.

"Я вижу, что Россия Владимира Путина предлагает лишь услуги безопасности, которые обмениваются на эксплуатацию ресурсов Африки... Кроме вопросов безопасности, вклад РФ в развитие Африки равен нулю. Торговля Франции с Африкой втрое больше, чем у России. Французские инвестиции в восемь-десять раз выше. Количество африканских студентов, которых принимают во французских университетах, в восемь раз больше. Цифры говорят сами за себя", – заявил Барро.

Все масштабные финансовые вливания Кремля в африканские проекты и регулярные "прощения" многомиллиардных долгов не принесут стратегических результатов.

Россия сосредоточена на том, чтобы купить лояльность местных элит. Однако эти шаги являются сугубо временными и обреченными на провал в долгосрочной перспективе. Они не создают реальной экономической базы для развития континента, поэтому со временем позиции РФ в Африке будут становиться только более уязвимыми.

