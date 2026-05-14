'Мы боремся за это': Макрон хочет, чтобы представитель Африки стал постоянным членом Совбеза ООН

Во Франции поддерживают то, чтобы Африка была среди постоянных членов Совета Безопасности ООН. Париж также готов помогать Африканскому Союзу (АС) усиливать роль в урегулировании конфликтов на континенте.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в среду, 13 мая, подводя итоги саммита Africa Forward, который состоялся в Найроби, передает "Укринформ". По его словам, Франция добивалась того, чтобы Африканский Союз стал постоянным членом G20, и теперь поддерживает представительство Африки среди постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Мы боремся за то, чтобы Африка была представлена среди постоянных членов Совета Безопасности. Если один или два члена будут названы АС по консенсусу всех партнеров, я уверен, что ни один из постоянных членов не сможет это заблокировать. В любом случае мы проведем всю дипломатическую работу", – заверил Макрон.

Он также напомнил о франко-мексиканской инициативе по ограничению права вето в Совете Безопасности ООН в случаях массовых преступлений. По словам Макрона, после саммита в Найроби к этой инициативе присоединились еще 11 африканских государств, и сейчас ее поддерживают 118 стран.

"Никто не может легитимно понять, как государство-член, которое имеет право вето в Совете Безопасности, может блокировать надлежащее функционирование ООН в момент, когда происходит массовое преступление", – заявил президент Франции.

Франко-мексиканская инициатива, представленная в 2015 году, предусматривает добровольное ограничение использования права вето постоянными членами Совбеза ООН в случаях массовых преступлений, в частности геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений большого масштаба.

О поддержке Африканского Союза

Африканский Союз – это международная межправительственная организация, основанная 9 июля 2002 года, которая сейчас объединяет 55 государств Африки. Создание АС стало реакцией африканских стран на вызовы безопасности, многочисленные войны и конфликты на континенте в контексте процессов глобализации.

"Мы считаем, что африканские проблемы должны прежде всего решаться и координироваться самой Африкой, а легитимной институцией для этого является Африканский Союз", – сказал Макрон.

По его словам, Франция поддерживает координацию мирных инициатив под эгидой Африканского Союза, в частности на фоне кризисов, которые углубляются из-за внешнего вмешательства и все большей "приватизации" конфликтов на африканском континенте.

"Декларация Найроби была очень четкой о необходимости положить конец внешним вмешательствам, которые питают многие конфликты. Я думаю, в частности, о Судане, а также о все большей приватизации многих конфликтов, которую мы видим на африканском континенте", – подчеркнул политик.

